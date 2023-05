Homem que xingou outro de 'macaco' por estar com a ex dele é condenado

Um auxiliar administrativo de 30 anos terá que indenizar por danos morais um ajudante geral, de 24, em R$ 10 mil depois de chamá-lo de "macaco" no município de Medina, no Vale do Jequitinhonha. A decisão é da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que manteve a sentença de primeira instância após o réu impetrar recurso contra a condenação.

O crime foi motivado por uma insatisfação do auxiliar administrativo ao flagrar sua ex-namorada com o rapaz. Nesse sentido, em outubro de 2021, a vítima, conforme o TJMG, saía do trabalho na companhia da mulher, quando o ex dela cometeu a injúria racial e “fez gestos racistas, proferindo palavras de baixo calão e até cuspindo no casal”.