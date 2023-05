Vídeo: mulher grava vídeo chutando um gato em praça de Santa Luzia (MG)

432

No vídeo, uma mulher chamada Bruna aparece correndo atrás de dois gatos, tendo conseguido chutar um deles. Ao fundo, a amiga dela diz: “o preto pode”, pedindo para que a mulher machuque apenas o gato preto, que correu. De acordo com moradores do bairro, Bruna já foi agredida por ter colocado veneno na comida dos gatos que habitam a praça.

Uma moradora do entorno da Praça Nadir Figueiredo conta que existem muitos gatos no bairro, que saem durante a noite e se concentram na praça, onde costumam se alimentar. Ela narra que, em outra ocasião, Bruna teria jogado gordura quente em seis filhotes que dormiam na praça e morreram.





Com a repercussão dos vídeos nas redes sociais, a filha da acusada saiu em defesa da mãe. De acordo com ela, a mãe teria chutado o gato porque o animal entrou na casa delas e rasgou um saco de lixo. O vereador Paulo Bigodinho, presidente da Comissão de Proteção Animal de Santa Luzia, está reunindo um documento a respeito do caso para entregar à Polícia Civil.

Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.