Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Homem assedia jovem e é espancado por passageiros de ônibus em Contagem

Suspeito tem passagens por estupro e homicídio. Ele foi levado para atendimento médico com escoriações pelo corpo e preso em seguida

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
10/09/2025 08:45

compartilhe

Siga no
x
Vítima voltava para casa de ônibus quando um passageiro passou as mãos perto das partes íntimas dela
Vítima voltava para casa de ônibus quando um passageiro passou as mãos perto das partes íntimas dela crédito: Unsplash

Uma jovem de 25 anos viveu momentos de pânico na volta para casa, na madrugada desta quarta-feira (10/9), no Bairro Retiro, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela estava dentro de um ônibus quando um homem, de 38, passou as mãos nas pernas dela. Outros passageiros perceberam a importunação e o agrediram.

Uma equipe da Polícia Militar patrulhava o bairro quando viu uma movimentação atípica na Avenida Retiro dos Bandeirantes. Segundo o boletim de ocorrência, várias pessoas estavam agitadas e, aos gritos, seguravam um homem que tinha escoriações no rosto e corpo e se debatia perto de um ônibus.

Leia Mais

Os militares se aproximaram e encontraram a jovem sendo amparada por passageiros na parte traseira do ônibus da linha 1497. Conforme os registros, testemunhas relataram que a confusão foi causada pela revolta dos passageiros com a tentativa de estupro.

A vítima contou que pegou um ônibus na Região Central de Contagem às 22h40 com destino a Nova Contagem. O único lugar disponível para que ela se sentasse era ao lado do suspeito, que levantou para que ela acessasse o espaço. 

Por volta de meia-noite, uma vendedora de doces estava próxima dos dois e os escondia da vista de outros passageiros. Segundo a jovem, o suspeito se aproveitou disso e passou a mão pelas pernas da vítima, próximo às partes íntimas dela. O homem exalava cheiro forte de álcool e a intimidou com a atitude e a forma que a olhava. 

Neste momento do assédio, passageiros perceberam e se revoltaram. Diante do alvoroço, o motorista  parou o ônibus. Conforme o documento policial, os passageiros insultaram o homem e o colocaram para fora do coletivo, onde ocorreram as agressões. 

Enquanto tentava se desvencilhar, o suspeito abriu a tampa do motor e puxou a mangueira do diesel, provocando vazamento e impedindo que o veículo seguisse viagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fingiu desmaio

O homem foi contido pelos policiais e colocado no camburão. Ele foi levado à UPA Várzea das Flores, onde repetidamente se jogou no chão fingindo desmaio. O suspeito também tentou se desvencilhar das algemas e precisou ser contido com força. Todas as cenas foram testemunhadas pela equipe médica.

Segundo a PM, o suspeito tem passagens pelos crimes de estupro consumado, homicídio, lesão corporal e ameaça. Assim que liberado pela equipe médica, ele foi preso e encaminhado à delegacia. Nenhum agressor foi localizado.

Tópicos relacionados:

agressao assedio contagem grande-bh policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay