Homem assedia jovem e é espancado por passageiros de ônibus em Contagem

Uma jovem de 25 anos viveu momentos de pânico na volta para casa, na madrugada desta quarta-feira (10/9), no Bairro Retiro, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela estava dentro de um ônibus quando um homem, de 38, passou as mãos nas pernas dela. Outros passageiros perceberam a importunação e o agrediram.

Uma equipe da Polícia Militar patrulhava o bairro quando viu uma movimentação atípica na Avenida Retiro dos Bandeirantes. Segundo o boletim de ocorrência, várias pessoas estavam agitadas e, aos gritos, seguravam um homem que tinha escoriações no rosto e corpo e se debatia perto de um ônibus.

Os militares se aproximaram e encontraram a jovem sendo amparada por passageiros na parte traseira do ônibus da linha 1497. Conforme os registros, testemunhas relataram que a confusão foi causada pela revolta dos passageiros com a tentativa de estupro.

A vítima contou que pegou um ônibus na Região Central de Contagem às 22h40 com destino a Nova Contagem. O único lugar disponível para que ela se sentasse era ao lado do suspeito, que levantou para que ela acessasse o espaço.

Por volta de meia-noite, uma vendedora de doces estava próxima dos dois e os escondia da vista de outros passageiros. Segundo a jovem, o suspeito se aproveitou disso e passou a mão pelas pernas da vítima, próximo às partes íntimas dela. O homem exalava cheiro forte de álcool e a intimidou com a atitude e a forma que a olhava.

Neste momento do assédio, passageiros perceberam e se revoltaram. Diante do alvoroço, o motorista parou o ônibus. Conforme o documento policial, os passageiros insultaram o homem e o colocaram para fora do coletivo, onde ocorreram as agressões.

Enquanto tentava se desvencilhar, o suspeito abriu a tampa do motor e puxou a mangueira do diesel, provocando vazamento e impedindo que o veículo seguisse viagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fingiu desmaio

O homem foi contido pelos policiais e colocado no camburão. Ele foi levado à UPA Várzea das Flores, onde repetidamente se jogou no chão fingindo desmaio. O suspeito também tentou se desvencilhar das algemas e precisou ser contido com força. Todas as cenas foram testemunhadas pela equipe médica.

Segundo a PM, o suspeito tem passagens pelos crimes de estupro consumado, homicídio, lesão corporal e ameaça. Assim que liberado pela equipe médica, ele foi preso e encaminhado à delegacia. Nenhum agressor foi localizado.