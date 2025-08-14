Jovem é vítima de importunação sexual em ônibus de BH

Um homem, de 43 anos, foi preso em flagrante suspeito de importunação sexual contra uma jovem, de 21, dentro de um ônibus de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quarta-feira (13/8). Ele foi perseguido e agredido por populares até a chegada da polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que entrou em um ônibus da linha 3050 no ponto do BH Shopping, no sentido Estação Diamante, na Regional Barreiro. Ela sentou e o suspeito se posicionou ao lado dela, no corredor, e esfregou o pênis no corpo dela.

Conforme o relato, ela tentou se desvencilhar diversas vezes, mas o homem seguia se aproximando. Segundo a vítima, o ônibus não estava cheio e não havia necessidade de encostar nela. Ela também afirmou que outros passageiros também perceberam a importunação e que o órgão genital do homem ficou ereto.

Depois de um percurso de aproximadamente seis quilômetros nesta situação, a vítima começou a sentir uma crise de pânico e pediu ajuda aos outros passageiros. De acordo com o documento policial, alguns passageiros começaram a agredi-lo. Outra passageira presenciou o pedido de socorro e as agressões no coletivo.

O ônibus seguiu a rota até a Estação Diamante, onde o suspeito desceu do ônibus e tentou fugir. Passageiros perseguiram o homem, continuaram as agressões e o contiveram até a chegada da polícia.

O suspeito negou a importunação. Aos militares, alegou que viajava em pé no ônibus quando começou a cochilar encostando no banco. Depois de um tempo, disse que acordou com a vítima gritando que ele estava encostando nela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem também disse que uma testemunha pode provar sua versão, mas não soube apontar quem era. Ele foi levado à UPA Diamante, mas foi liberado sem lesões aparentes.

O homem foi preso e o caso segue sob investigação da Polícia Civil na Delegacia de Mulheres.