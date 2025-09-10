Assine
FORAGIDO

MG: polícia procura homem que matou primo a facadas por suspeita de macumba

Filha da vítima presenciou a execução do pai. Na ocasião, o suspeito cortou e arrancou as orelhas do idoso. O caso aconteceu em Pintópolis, no Norte de MG

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
10/09/2025 10:08

Edilson de Almeida Vieira, apelidado de Dicinha, é procurado pela Polícia Civil pela morte do primo
Edilson de Almeida Vieira, apelidado de Dicinha, é procurado pela Polícia Civil pela morte do primo crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de Minas Gerais procura Edilson de Almeida Vieira, apelidado de Dicinha. O homem, de 58 anos, é suspeito de matar o primo, de 62 anos, com golpes de foice e faca por suspeita de que a vítima tinha feito uma macumba em Pintópolis (MG), na Região Norte do estado. 

O crime aconteceu em 18 de agosto na casa da vítima, na Comunidade Vieira, zona rural do município. A filha do homem morto testemunhou os golpes, que foram intensificados com pauladas. Na ocasião, ela relatou à Polícia Militar que ouviu barulhos e tentou intervir, mas foi ameaçada. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi motivado por desavenças pessoais, pois o suspeito acreditava que a vítima havia realizado “macumba” para provocar a morte do seu gado. Ameaças constantes eram dirigidas à vítima. 

Um vizinho relatou à PM ter sido ameaçado de morte anteriormente pelo suspeito, que acreditava que ele também teria participado do ritual para matar o seu gado.

Um perito constatou mais de 30 perfurações no corpo da vítima, além de mutilações, incluindo o corte e a retirada das orelhas. 

O delegado Flávio Cavalcanti Rocha, que está à frente das investigações, solicitou a prisão preventiva do suspeito. O pedido foi aceito pelo Poder Judiciário e o mandado de prisão foi expedido em 22 de agosto. 

Até o momento, Dicinha não foi localizado. Caso a população reconheça o suspeito e tenha informações sobre ele, o pedido da Polícia Civil é que o número 190 seja acionado.

