Assine
overlay
Início Gerais
ABUSO MEDIANTE FRAUDE

Líder religioso que abusou de 12 mulheres dizendo estar incorporado é preso

Homem prometia curar doenças por meio de relações sexuais. O caso é investigado em Itabira (MG), na Região Central do estado

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
10/09/2025 09:04

compartilhe

Siga no
x
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Itabira
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Itabira crédito: Polícia Civil/Divulgação

Foi preso preventivamente um homem de 47 anos, suspeito de abusar sexualmente de 12 mulheres, com idades entre 24 e 42 anos, em Itabira (MG), na Região Central do estado. Ele é um líder religioso e estuprava as vítimas alegando estar incorporado.

A prisão ocorreu nessa terça-feira (9/9), mediante representação do Poder Judiciário. Relatos adquiridos pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Polícia Civil no município revelam que o suspeito alegava que a prática sexual traria benefícios espirituais. 

Leia Mais

Conforme o delegado João Martins Teixeira, os atos eram descritos como “pactos”. Nas ocasiões, as vítimas eram obrigadas a ter relações sexuais com o homem, que também as “untava” nuas com alimentos e prometia curar doenças por meio do atos sexuais.

O líder religioso é investigado pelos crimes de violação sexual mediante fraude e importunação sexual. A Justiça expediu um mandado de busca e apreensão e dois celulares do suspeito foram apreendidos para ajudar na investigação. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A religião ou o nome do centro religioso não foram divulgados pela polícia.

Onde denunciar em casos de estupro?

  • Polícia Militar (Emergência) -  Telefone: 190. Acionar em casos de emergência imediata;

  • Delegacia de Polícia Civil - Procure a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) ou a Delegacia Especializada de Investigação à Violência Sexual; 

  • Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher - Atendimento 24h para denúncias de violência contra a mulher; 

  • Disque 100 – Direitos Humanos - Denúncias de violações de direitos humanos, incluindo violência sexual; 

  • Hospitais e Serviços de Saúde - Procure o setor de emergência de hospitais públicos e centros de referência para atendimento médico e coleta de provas.

Tópicos relacionados:

abuso-sexual minas-gerais policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay