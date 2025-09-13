Assine
EM INVESTIGAÇÃO

Homicídio? Corpo de mulher é encontrado dentro de escola na Grande BH

O cadáver foi encontrado caído entre a quadra e o muro da instituição em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
13/09/2025 16:17

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. A vítima ainda não foi identificada
A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma escola no Bairro Palmital, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (13/9). De acordo com informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), trata-se de um homicídio.

O cadáver foi encontrado caído entre a quadra e o muro da instituição. Não há informações sobre a sua identidade. O rabecão encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas, conforme informações disponibilizadas pela PM. A ocorrência foi acompanhada por militares do 35º Batalhão. 

