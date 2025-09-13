Homicídio? Corpo de mulher é encontrado dentro de escola na Grande BH
O cadáver foi encontrado caído entre a quadra e o muro da instituição em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma escola no Bairro Palmital, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (13/9). De acordo com informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), trata-se de um homicídio.
O cadáver foi encontrado caído entre a quadra e o muro da instituição. Não há informações sobre a sua identidade. O rabecão encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).
A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas, conforme informações disponibilizadas pela PM. A ocorrência foi acompanhada por militares do 35º Batalhão.
