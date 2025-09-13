Ossada humana é achada em mata do Taquaril, em BH
A Polícia Civil investiga se corpo se trata de uma idosa que desapareceu na região. O caso é investigado na Região Leste da capital mineira
compartilheSiga no
Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata do bairro Cidade Jardim Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte (MG), nessa sexta-feira (12/9).
A Polícia Militar foi acionada por um senhor durante a manhã. Aos militares, ele contou que, na quinta-feira (11), passava pelo trecho da Rua Nove com um amigo quando viu restos de ossada humana. Nenhum dos dois tinha sinal de telefone e não conseguiram acionar socorro.
Leia Mais
Já na manhã de sexta, ele voltou para a área e viu novamente a ossada. Desta vez, ele estava com um amigo que tinha cobertura telefônica e os dois chamaram a polícia.
De acordo com o boletim de ocorrência, os restos mortais estavam em uma área de difícil acesso, o que fez necessário o apoio do Corpo de Bombeiros.
Equipes de investigação de pessoas desaparecidas e de homicídios da Polícia Civil foram ao local. Conforme os registros, a equipe de desaparecidos registrou o desaparecimento de três pessoas nos últimos anos na região, inclusive de uma senhora na área onde a ossada estava.
De acordo com a perícia, as condições em que se encontravam os restos mortais tornaram impossível a identificação de qualquer sinal de violência.
Os bombeiros recolheram o material em sacos plásticos próprios e o entregaram ao rabecão. Os restos mortais foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML), onde passarão por exames de identificação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O caso segue sob investigação. A Polícia Civil foi procurada para esclarecimentos sobre a investigação e a reportagem aguarda retorno.