Assine
overlay
Início Gerais
MISTÉRIO

Ossada humana é achada em mata do Taquaril, em BH

A Polícia Civil investiga se corpo se trata de uma idosa que desapareceu na região. O caso é investigado na Região Leste da capital mineira

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
13/09/2025 09:28

compartilhe

Siga no
x
Um senhor chamou a Polícia Militar depois de encontrar com a ossada humana em uma mata da região
Um senhor chamou a Polícia Militar depois de encontrar com a ossada humana em uma mata da região crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata do bairro Cidade Jardim Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte (MG), nessa sexta-feira (12/9).

A Polícia Militar foi acionada por um senhor durante a manhã. Aos militares, ele contou que, na quinta-feira (11), passava pelo trecho da Rua Nove com um amigo quando viu restos de ossada humana. Nenhum dos dois tinha sinal de telefone e não conseguiram acionar socorro.

Leia Mais

Já na manhã de sexta, ele voltou para a área e viu novamente a ossada. Desta vez, ele estava com um amigo que tinha cobertura telefônica e os dois chamaram a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, os restos mortais estavam em uma área de difícil acesso, o que fez necessário o apoio do Corpo de Bombeiros. 

Equipes de investigação de pessoas desaparecidas e de homicídios da Polícia Civil foram ao local. Conforme os registros, a equipe de desaparecidos registrou o desaparecimento de três pessoas nos últimos anos na região, inclusive de uma senhora na área onde a ossada estava.

De acordo com a perícia, as condições em que se encontravam os restos mortais tornaram impossível a identificação de qualquer sinal de violência.

Os bombeiros recolheram o material em sacos plásticos próprios e o entregaram ao rabecão. Os restos mortais foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML), onde passarão por exames de identificação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso segue sob investigação. A Polícia Civil foi procurada para esclarecimentos sobre a investigação e a reportagem aguarda retorno.

Tópicos relacionados:

bh corpo-de-bombeiros policia-civil policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay