Ossada humana é achada em mata do Taquaril, em BH

Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata do bairro Cidade Jardim Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte (MG), nessa sexta-feira (12/9).

A Polícia Militar foi acionada por um senhor durante a manhã. Aos militares, ele contou que, na quinta-feira (11), passava pelo trecho da Rua Nove com um amigo quando viu restos de ossada humana. Nenhum dos dois tinha sinal de telefone e não conseguiram acionar socorro.

Já na manhã de sexta, ele voltou para a área e viu novamente a ossada. Desta vez, ele estava com um amigo que tinha cobertura telefônica e os dois chamaram a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, os restos mortais estavam em uma área de difícil acesso, o que fez necessário o apoio do Corpo de Bombeiros.

Equipes de investigação de pessoas desaparecidas e de homicídios da Polícia Civil foram ao local. Conforme os registros, a equipe de desaparecidos registrou o desaparecimento de três pessoas nos últimos anos na região, inclusive de uma senhora na área onde a ossada estava.

De acordo com a perícia, as condições em que se encontravam os restos mortais tornaram impossível a identificação de qualquer sinal de violência.

Os bombeiros recolheram o material em sacos plásticos próprios e o entregaram ao rabecão. Os restos mortais foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML), onde passarão por exames de identificação.

O caso segue sob investigação. A Polícia Civil foi procurada para esclarecimentos sobre a investigação e a reportagem aguarda retorno.