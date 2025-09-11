Assine
CONTAGEM

Grande BH: Copasa desmente áudio sobre corpo encontrado em reservatório

No áudio, mulher relaciona o suposto fato com o aumento de casos de diarreia no município da Região Metropolitana de BH

Júlia Melgaço*
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
11/09/2025 18:14 - atualizado em 11/09/2025 18:15

Em nota, a Copasa reiterou seu compromisso com a qualidade e a segurança da água que fornece à população
Em nota, a Copasa reiterou seu compromisso com a qualidade e a segurança da água que fornece à população crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) desmentiu, nesta quinta-feira (11/9), que um corpo tenha sido encontrado em um reservatório em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um áudio circula nas redes sociais dizendo que o suposto fato seria o motivo do aumento de casos de diarreia registrado no município. 

Em nota, a Copasa reiterou seu compromisso com a qualidade e a segurança da água que fornece à população. A companhia explicou que todos os processos de tratamento e distribuição “seguem padrões de controle, garantindo que a água que chega às residências esteja dentro dos parâmetros de potabilidade exigidos pela legislação”. 

“A Copasa também orienta as pessoas a não compartilharem notícias sem verificar sua veracidade e a procurarem informações apenas nos canais oficiais da companhia ou de órgãos responsáveis”, finalizou. 

Aumento de casos de diarreia 

Nos últimos dias, Contagem registrou um aumento na quantidade de casos de pessoas com Doença Diarreica Aguda (DDA). De acordo com dados da prefeitura, entre os últimos dias 3 e 8 de setembro, foram registrados 1.957 atendimentos por gastroenterites e DDA nas unidades de saúde do município.

Apesar da elevação dos casos, a prefeitura afirma que não há um surto no município. De acordo com o Executivo, “os registros contemplam ambos os agravos de forma agrupada, não sendo possível distingui-los separadamente no momento”.

 
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

overflay