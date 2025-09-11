Vigia é morto durante plantão em bairro de BH

Um policial militar aposentado, de 59 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira (11/9), na Rua Hidra, no bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele fazia plantão noturno na área e tinha o hábito de monitorar a rua. Um suspeito, de 30, foi detido.

Conforme o boletim de ocorrência, moradores encontraram o corpo do vigia sentado em uma cadeira de plástico ao lado de uma guarita de vigilância. A vítima apresentava um trauma contundente no rosto e sangramento na boca e nariz.

Segundo a PM, um dos moradores relatou ter ouvido um barulho vindo da guarita durante a madrugada, mas não notou o que de fato poderia ter ocorrido. Os familiares da vítima afirmaram que o vigia trabalha no local fazendo rondas noturnas, e sempre presente no mesmo ponto.

A Polícia Militar teve acesso a imagens de câmeras de segurança da via, e identificaram o momento em que um homem, usando um cobertor em cima da cabeça, e portando um pedaço de madeira caminha em direção ao local e foge em seguida.

Após denúncia anônima, os policiais se deslocaram até a Vila do Carrapato, no Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul de BH, onde encontraram um homem com características idênticas ao do autor registrado pelas câmeras.

A corporação ainda informou que, questionado sobre a autoria do crime, o suspeito confessou que nos dias anteriores teve algumas discussões e brigas com o segurança que fica na Rua Hidra. O motivo é que, o vigia teria o repreendido e apontado a arma de fogo durante tentativa de furto na mesma via.

Nesta quinta, o suspeito contou que, ao passar pela rua, avistou o vigia dormindo sentado em uma cadeira do lado de fora da guarita. Com o intuito de se vingar, aproveitou a oportunidade e o agrediu com golpe na cabeça. Em seguida, fugiu levando a arma que venderia pelo valor de 2.500 para pagar dívidas com tráfico de drogas.

Os militares conduziram o homem para a segunda central estadual do plantão digital e apreenderam uma arma de fogo, calibre 380. O equipamento estava devidamente cadastrado e pertencia à vítima.

Em nota, a Polícia Civil (PCMG) também comunicou que deslocou a perícia oficial ao bairro Santa Lúcia, onde foi realizada a coleta de vestígios e informações que irão subsidiar a investigação da morte. Ocorpo foi encaminhado ao IML para ser submetido a exames.