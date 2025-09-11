Assine
FEMINICÍDIO

Mulher é morta pelo namorado e rastro de sangue leva PM a achar corpo

Suspeito confessou o crime e disse que brigas entre o casal eram constantes. O caso aconteceu na Vila Imbiruçu, em Betim (MG), na Grande BH

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/09/2025 08:21

A Polícia Militar encontrou o suspeito do feminicídio em uma avenida no centro de Betim
crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O rastro de sangue em uma sala levou a Polícia Militar a encontrar o corpo de uma mulher de 27 anos. Ela foi assassinada pelo namorado, de 42, que confessou o crime. O caso aconteceu no bairro Vila Imbiruçu, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (10/9). 

De acordo com o boletim de ocorrência, era possível ver o rastro ainda do portão da casa. Os militares precisaram arrombar o portão para encontrar a mulher, que estava caída e com sangramentos no pescoço e na barriga. Segundo a perícia, a vítima foi morta um corte no pescoço e duas perfurações na barriga. O corpo já apresentava rigidez cadavérica. 

O namorado da mulher foi encontrado pelos militares na Avenida Edneia Mattos Lazzarotti, a cerca de 15 quilômetros de distância de onde aconteceu o crime. Conforme a PM, o homem ficou apreensivo ao ver os militares, que encontraram uma bucha de maconha com ele. 

Questionado sobre a namorada, o suspeito confessou o crime. Ele disse que eram comuns as brigas entre o casal, mas não explicou a motivação da discussão que levou ao assassinato. O homem também não explicou como cometeu o homicídio. 

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim. O homem foi preso em flagrante e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

