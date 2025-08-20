Assine
CASO CAROLINA

Advogado suspeito de jogar namorada de prédio diz que acusação é 'cruel'

Raul Rodrigues Costa Lages afirmou estar sendo perseguido e sustenta que não teria cometido assassinato em junho de 2022

AC
Alexandre Carneiro
Clara Mariz
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas
20/08/2025 21:36

Carolina estava sozinha em seu apartamento, na Região Centro-Sul de BH, com o então namorado quando teria sido jogada pela janela do oitavo andar
Carolina estava em seu apartamento, na Região Centro-Sul de BH, com o então namorado quando teria sido jogada pela janela do oitavo andar crédito: Redes Sociais / Reprodução

O advogado Raul Rodrigues Costa Lages, de 45 anos, suspeito de assassinar a então namorada, Carolina da Cunha Pereira França Magalhães, passou por audiência de instrução nesta quarta-feira (20/8). Durante o interrogatório, ele negou a autoria do crime, afirmou estar sendo perseguido e alegou que a acusação de assassinato é "cruel". 

Raul, que responde em liberdade e segue exercendo a advocacia, declarou ainda que está sendo pouco demandado profissionalmente devido aos impactos negativos do processo de assassinato na carreira dele. O advogado alega que a então namorada era bipolar, característica que teria sido notada por ele desde o início do envolvimento amoroso. Porém, considera que o relacionamento não era conturbado.

O suspeito mantém uma versão oposta à traçada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) após investigação. De acordo com ele, Carolina, que também atuava como advogada, estava muito triste no dia da ocorrência: ela estaria emocionalmente abalada devido a problemas no escritório.

Ainda segundo o advogado, o casal estaria no quarto quando ela teria se exaltado e jogado vinho nas costas dele. Raul relata que, então, teria se trancado no banheiro e, pelo buraco da fechadura, visto a namorada trocar a roupa de cama. Em seguida, teria saído, colocado os pertences pessoais em uma sacola e ido embora, deixando Carolina no quarto.

Ao chegar na portaria, Raul teria sido avisado pelo porteiro sobre uma pessoa caída na área externa do prédio. Ao ver o corpo de Carolina, teria ficado sem reação. O advogado afirma que aquela noite estava  barulhenta devido a um jogo de futebol e, por isso, não teria notado o barulho da queda da namorada enquanto descia de elevador. 

O que diz a acusação?

Em junho de 2022, Carolina, então com 40 anos, caiu do oitavo andar do prédio em que morava no Bairro São Bento, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ela tinha dois filhos e Raul era a única pessoa que estava no imóvel no momento da ocorrência.

Inicialmente, o caso foi tratado como suicídio. Porém, o inquérito conduzido pela PCMG encontrou indícios de feminicídio. De acordo com a investigação, o advogado teria agredido a namorada durante uma discussão: Carolina teria ficado desacordada após ser lançada ao chão. 

Ao notar que a mulher estava inconsciente, o suspeito, então, teria cortado a tela de proteção da janela da varanda da sala e lançado Carolina do prédio, causando a morte dela. Posteriormente, ele teria limpado cômodos da casa e colocado roupas de cama na máquina de lavar.

Um dos moradores do prédio ouviu, por volta das 23h, um estrondo e, ao olhar para baixo, viu o corpo de Carolina na área de lazer do condomínio. Testemunhas afirmam que o casal mantinha um relacionamento "conturbado", sendo que o suspeito já teria agredido a mulher de maneira física e verbal. 

Raul foi indiciado por homicídio qualificado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) após uma denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). De acordo com a denúncia em questão, ele teria agido com "dolo de matar". 

