Nova sede da Biblioteca Pública Infantil é inaugurada em BH

Uma nova sede da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte (BPIJ-BH), foi inaugurada, nesta quinta-feira (11/9). O equipamento funcionava no Centro de Referência das Juventudes, na Praça da Estação, Região Centro-Sul da capital mineira. Agora, o novo endereço será na Rua Espírito Santo, 593, no Centro. A biblioteca é uma das 22 da rede de bibliotecas públicas da Fundação Municipal de Cultura.

A biblioteca expande suas possibilidades com uma Sala Multiuso com capacidade para 40 pessoas. O espaço versátil é ideal para oficinas de leitura e escrita, palestras, narração de histórias, encontro com autores e outras atividades formativas. O equipamento já conta com uma coleção de aproximadamente 27 mil itens, entre livros, periódicos e gibis.

Os espaços do acervo foram organizados de acordo com o tema. Os destaques são a Gibiteca, a Coleção Especial e a Sala de Processamento Técnico. Entre os novos ambientes, também há a Bebeteca, dedicada à leitura para bebês.

A nova sede ainda contará com espaço de alimentação e banheiros infantis, com fraldário, oferecendo segurança e comodidade para as famílias visitantes.

Para tornar o local mais lúdico, foi necessária uma reforma artística. As adaptações incluíram pintura, plotagens com ilustração das artistas Carol Fernandes, Carol Rossetti e Anna Cunha. Além disso, o espaço foi planejado com a instalação de drywall, de modo que várias atividades possam acontecer simultaneamente.

Ainda está prevista a instalação de forro acústico na sala multimídia e Coleção Especial, que será climatizada para proteger o acervo. O investimento da Prefeitura de BH, previsto na obra é de R$200 mil.

Espaço vago?

No antigo endereço, a biblioteca era acessada no CRJ, onde a população podia pegar livros e gibis emprestados e acessar um espaço para leitura local, oficinas literárias, rodas de leitura, narração de histórias, saraus, encontros com autores e autoras, além de debates sobre temas diversos. No antigo local, a biblioteca contava com um acervo de 17 mil livros e 5 mil periódicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Questionada sobre o destino do espaço vago, a PBH informou que a sala será incorporada às atividades já realizadas no Centro de Referência das Juventudes, que atende pessoas de 15 a 29 anos. "Há um projeto em curso para abertura de novas galerias para instalação de oficinas e novas salas para ensaios de grupos culturais e artísticos", afirmou em nota.