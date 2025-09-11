Homem procura PM para registrar ocorrência e acaba preso em Minas

Um homem de 38 anos foi preso nesta quinta-feira (11) em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, depois de procurar uma delegacia da Polícia Militar (PM) para registrar um boletim de ocorrência. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido desde 2020.

De acordo com a PM, o homem chegou à unidade do Bairro Vila Isa com fala desconexa e apresentando lesões no rosto e no corpo. Ele contou que estava em uma festa, saiu para fumar um cigarro de maconha e foi agredido por três homens depois de se negar a compartilhar o entorpecente.

Durante o registro da ocorrência, os policiais constataram o mandado de prisão em aberto. O homem, que já possui passagens por tráfico de drogas, homicídio, receptação, ameaça, desobediência, lesão corporal, dirigir sob influência de álcool, pichação de monumento urbano e acidente de trânsito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele foi encaminhado ao hospital para atendimento médico e, em seguida, levado para a Delegacia de Polícia Civil.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima