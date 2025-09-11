Assine
overlay
Início Gerais
GOVERNADOR VALADARES

Homem procura PM para registrar ocorrência e acaba preso em Minas

O queixoso de 38 anos foi à unidade da Polícia Militar relatar agressão, mas acabou detido

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
11/09/2025 12:00 - atualizado em 11/09/2025 12:00

compartilhe

Siga no
x
O homem foi levado ao hospital para ser medicado
O homem foi levado ao hospital para ser medicado crédito: Reprodução/PMMG

Um homem de 38 anos foi preso nesta quinta-feira (11) em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, depois de procurar uma delegacia da Polícia Militar (PM) para registrar um boletim de ocorrência. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido desde 2020.

 

De acordo com a PM, o homem chegou à unidade do Bairro Vila Isa com fala desconexa e apresentando lesões no rosto e no corpo. Ele contou que estava em uma festa, saiu para fumar um cigarro de maconha e foi agredido por três homens depois de se negar a compartilhar o entorpecente.

 

Leia Mais

Durante o registro da ocorrência, os policiais constataram o mandado de prisão em aberto. O homem, que já possui passagens por tráfico de drogas, homicídio, receptação, ameaça, desobediência, lesão corporal, dirigir sob influência de álcool, pichação de monumento urbano e acidente de trânsito.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele foi encaminhado ao hospital para atendimento médico e, em seguida, levado para a Delegacia de Polícia Civil. 

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

Tópicos relacionados:

foragido governador-valadares minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay