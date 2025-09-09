Assine
Filha tenta roubar carne para trocar por drogas e esfaqueia o próprio pai

Mulher ainda ameaçou matar o pai quando voltasse para casa. Ela está foragida

Vinícius Lemos
Vinícius Lemos
Repórter
09/09/2025 21:20

Filha ataca com faca o pai idoso para roubar carne e trocar por droga
Um pai foi atacado a facadas pela filha. A mulher seria usuária de drogas e atacou o pai para tentar roubar carnes para trocar por entorpecentes. A agressão ocorreu nessa segunda-feira (8/9), em Patos de Minas. A vítima é um idoso de 67 anos. A suspeita fugiu.

O caso foi registrado no bairro Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a Polícia Militar, a mulher mora com o pai e o surpreendeu ao retirar peças de carne na geladeira e explicar que iria comprar drogas.


Quando ele tentou impedir a ação, ela pegou uma faca e o atingiu na barriga. Uma testemunha contou que ouviu a vítima gritar por socorro e viu a filha dele fugir pelos becos do bairro.

Ela ainda teria dito ao pai que, ao voltar, o mataria. A mulher, que tem 28 anos, levou a faca consigo. Com medo, o homem pediu ajuda à PM.

Apesar do ferimento, ele não corria risco de morte. O vício da filha, ainda segundo o homem, já teria levado a outras situações de furtos e roubos particados pela mulher em casa.

overflay