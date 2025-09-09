Polícia investiga acidente causado por criança de 11 anos ao volante

A Polícia Civil investiga um acidente em estrada de terra ocorrido na Zona Rural de Passos nesse domingo (7/9). Um carro conduzido por um menino de 11 anos bateu em outro veículo na estrada conhecida como Linha do Bananal.

Com o garoto estavam os avós e outros dois netos. O menino que conduzia o veículo teve fratura no fêmur, fratura de crânio sem sangramento e contusão pulmonar. A avô dele, de 57 anos, apontado como responsável por permitir que a criança assumisse a direção, e a avó, de 56 anos, também tinham fraturas. Uma criança de 3 anos teve lesões no fígado e fratura em uma das pernas, enquanto outra, de 2 anos, apresentou contusão pulmonar.

No outro veículo estava um casal, que sofreu ferimentos mais leves, mas ainda assim precisaram de atendimento médico.



O impacto mobilizou ambulâncias e o Corpo de Bombeiros, que encaminharam as vítimas para a Santa Casa de Misericórdia de Passos.

A polícia aguarda a possibilidade de ouvir os envolvidos para entender o motivo do garoto estar na direção. Para isso é preciso que os feridos deixem a unidade de saúde ou que haja autorização médica para uma oitiva.