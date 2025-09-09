Com faca, avó de aluno vai à escola cobrar explicações e causa confusão

Funcionários da Escola Municipal São Sebastião, em Divinópolis, acionaram a Polícia Militar (PM) após uma confusão envolvendo a avó materna de uma das crianças. A mulher teria entrado na instituição para cobrar explicações sobre brigas entre seu neto e outro menino da mesma idade, mas estava portando uma faca. Segundo a diretora, ela já possuía histórico de ameaças à escola.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), o episódio desta terça-feira (9/9) ocorreu um dia após outro incidente. Na segunda-feira (8/9), a mãe da mesma criança já havia ameaçado a gestora da escola e feito comentários agressivos à mãe de outro aluno e ao próprio aluno. Nesta terça, a avó voltou à instituição.

A confusão teria relação com brigas entre o neto dela e outra criança.

A Polícia Militar foi chamada e a situação foi controlada. A mulher negou que tivesse levado a faca para ameaçar a diretora.

Prefeitura repudia violência nas escolas

A secretária de Educação, Andreia Dimas, classificou o caso como grave e reforçou que as escolas devem ser ambientes de proteção.

"A escola é um espaço de paz, aprendizado e convivência. Atitudes como essa colocam em risco alunos, professores, diretores e toda a comunidade escolar. Precisamos reafirmar o diálogo como caminho legítimo para a resolução de conflitos", afirmou.

A Prefeitura informou que já adota medidas administrativas e legais para resguardar a integridade da instituição e de seus profissionais.