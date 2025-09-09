Assine
AFOGAMENTO

Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou tentando salvar a enteada

O afogamento aconteceu ainda no domingo (7/9) enquanto o padrasto e enteada aproveitavam o Rio Tijuco na região da Ponte Velha, em Ituiutaba

Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou tentando salvar enteada
Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou tentando salvar enteada crédito: DivulgaÃ§Ã£o/CBMG

O Corpo de Bombeiros em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, conseguiu encontrar, nessa segunda-feira (8/9), o corpo do homem de 30 anos que submergiu quando tentou salvar a enteada de 6 anos que se afogava no Rio Tijuco.

Nesta terça (9/9), os militares voltaram com as buscas, dessa vez com intuito de encontrar a menina.


O corpo do padrasto dela ficou desaparecido por cerca de 24 horas e foi encontrado a três metros de profundidade no rio.


O afogamento aconteceu ainda no fim de semana enquanto eles aproveitavam o domingo na região da Ponte Velha, no município do Triângulo Mineiro.


Testemunhas disseram que o homem e a menina foram levados pela correnteza enquanto nadavam em um local conhecido pela força das águas do Tijuco.

As buscas, no domingo, tinham sido interrompidas à noite. Os militares iniciaram o trabalho perto do fim da tarde. Até o início da tarde desta terça a criança ainda não havia sido encontrada.

