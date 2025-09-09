Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou tentando salvar a enteada

O Corpo de Bombeiros em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, conseguiu encontrar, nessa segunda-feira (8/9), o corpo do homem de 30 anos que submergiu quando tentou salvar a enteada de 6 anos que se afogava no Rio Tijuco.



Nesta terça (9/9), os militares voltaram com as buscas, dessa vez com intuito de encontrar a menina.



O corpo do padrasto dela ficou desaparecido por cerca de 24 horas e foi encontrado a três metros de profundidade no rio.



O afogamento aconteceu ainda no fim de semana enquanto eles aproveitavam o domingo na região da Ponte Velha, no município do Triângulo Mineiro.



Testemunhas disseram que o homem e a menina foram levados pela correnteza enquanto nadavam em um local conhecido pela força das águas do Tijuco.

As buscas, no domingo, tinham sido interrompidas à noite. Os militares iniciaram o trabalho perto do fim da tarde. Até o início da tarde desta terça a criança ainda não havia sido encontrada.