VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Mulher grávida é agredida e mantida em cárcere privado no Barreiro

A vítima sofreu agressões depois de pedir que companheiro deixasse sua casa, após chegar alcoolizado

12/09/2025 15:59

Vítima se trancou no banheiro, ligou para uma amiga e foi resgatada pela PM
Vítima se trancou no banheiro, ligou para uma amiga e foi resgatada pela PM crédito: iStock/Reprodução

Uma mulher grávida foi agredida pelo companheiro, nesta sexta-feira (12/9), na Vila Santa Rita, no Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima também foi mantida em cárcere privado.

A mulher relatou a polícia que o companheiro saiu no dia anterior para assistir a um jogo e voltou de madrugada, alcoolizado. Ao pedir que ele saísse da casa, a mulher foi agredida com tapas, socos, chutes e empurrões. Durante o ataque, ela contou ter conseguido se trancar no banheiro e ligar para uma amiga, que chamou a polícia.

 

Os policiais se deslocaram até o local e começaram a bater em todos as portas, já que não havia informação de qual era o apartamento. Após ouvirem gritos e barulhos, os militares identificaram a casa certa. 

O homem ainda estava no local e foi detido. A vítima foi encaminhada à UPA Diamante para atendimento médico e a ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

 

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 24 anos, foi conduzido e ouvido na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Belo Horizonte, onde foi ratificada a sua prisão em flagrante do mesmo.

"Ele foi preso por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal qualificada e dano, e após os procedimentos de polícia judiciária será encaminhado ao sistema prisional. A investigação prossegue para completa elucidação dos fatos", disse a corporação em nota.

Como denunciar violência contra mulheres

  • Polícia Militar (Emergência) -  Telefone: 190. Acionar em casos de emergência imediata;

  • Delegacia de Polícia Civil - Procure a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) ou a Delegacia Especializada de Investigação à Violência Sexual; 

  • Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher - Atendimento 24h para denúncias de violência contra a mulher; 

  • Disque 100 – Direitos Humanos - Denúncias de violações de direitos humanos, incluindo violência sexual; 

  • Hospitais e Serviços de Saúde - Procure o setor de emergência de hospitais públicos e centros de referência para atendimento médico e coleta de provas.

