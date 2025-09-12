Mulher grávida é agredida e mantida em cárcere privado no Barreiro

Uma mulher grávida foi agredida pelo companheiro, nesta sexta-feira (12/9), na Vila Santa Rita, no Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima também foi mantida em cárcere privado.

A mulher relatou a polícia que o companheiro saiu no dia anterior para assistir a um jogo e voltou de madrugada, alcoolizado. Ao pedir que ele saísse da casa, a mulher foi agredida com tapas, socos, chutes e empurrões. Durante o ataque, ela contou ter conseguido se trancar no banheiro e ligar para uma amiga, que chamou a polícia.

Os policiais se deslocaram até o local e começaram a bater em todos as portas, já que não havia informação de qual era o apartamento. Após ouvirem gritos e barulhos, os militares identificaram a casa certa.

O homem ainda estava no local e foi detido. A vítima foi encaminhada à UPA Diamante para atendimento médico e a ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 24 anos, foi conduzido e ouvido na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Belo Horizonte, onde foi ratificada a sua prisão em flagrante do mesmo.

"Ele foi preso por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal qualificada e dano, e após os procedimentos de polícia judiciária será encaminhado ao sistema prisional. A investigação prossegue para completa elucidação dos fatos", disse a corporação em nota.

Como denunciar violência contra mulheres