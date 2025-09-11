Mulher é encontrada morta com as mãos amarradas dentro de casa

A empreendedora Ingrid Emanuele Santos, de 37 anos, foi encontrada morta com as mãos amarradas dentro da própria casa em Governador Valadares (MG), Vale do Rio Doce, na noite dessa quarta-feira (10/9). O corpo foi encontrado pelo seu sobrinho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a irmã de Ingrid percebeu que a mulher não tinha ido buscar a filha na escola, tentou contatá-la e não conseguiu. Ela estranhou e pediu que o filho fosse à casa da tia para ver se ela estava bem.

Aos militares, o sobrinho contou que, ao chegar à casa da parente, na Rua G, no Bairro Parque Olímpico, viu, pela porta entreaberta da sala, a tia caída. Ele pegou uma escada, subiu o muro e conseguiu ver que a tia parecia morta, com mãos amarradas em meio a uma poça de sangue.

Segundo os registros, o jovem chamou o pai e os dois entraram no imóvel pelo portão. Assim que confirmaram o crime, chamaram a Polícia Militar.

De acordo com a perícia, a vítima estava deitada de barriga para baixo, com as mãos amarradas por fitas de nylon e tinha dois cortes na região do pescoço. O celular dela não estava na casa, nem o cordão grosso de ouro com o nome da filha que usava diariamente.

Na entrada da casa, foi achado um par de óculos Ray-Ban, que não foi reconhecido pelos familiares. O objeto e dois notebooks foram recolhidos para análise da perícia. Segundo a irmã, Ingrid não tinha inimigos conhecidos.

A jovem era dona de uma loja virtual de semijoias. No momento do crime, a vítima usava anéis e pulseiras que foram entregues à família. Devido ao inchaço do corpo, não foi possível retirar um anel de ouro e uma pulseira, que seguiram com o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML).

Ingrid deixa uma filha, ainda criança. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado ou preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.