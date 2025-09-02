Assine
overlay
Início Gerais
FEMINICÍDIO

Marido é preso por tentar matar a mulher queimada no Sul de Minas

O crime foi motivado por ciúmes e envolvimento com o tráfico de drogas

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
02/09/2025 11:11

compartilhe

Siga no
x
A Polícia Militar foi acionada pela equipe médica da UPA, assim que a vítima deu entrada
A mulher sofreu queimaduras de segundo grau em grande parte do corpo crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 40 anos foi preso por tentativa de feminicídio contra a esposa em Pouso Alegre (MG), no Sul do estado. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (1º), no bairro São Geraldo.

A vítima, de 33 anos, chegou à casa de familiares com queimaduras pelo corpo. Segundo relatos, o companheiro teria usado gasolina para atear fogo nela nas proximidades do rio Mandu. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento imediato.

Leia Mais

A motivação do crime, segundo a vítima, estaria ligada a ciúmes e envolvimento com drogas. Ela sofreu queimaduras de segundo grau em grande parte do corpo e segue internada no Hospital das Clínicas Samuel Libânio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar rastreou e localizou o suspeito na rua Maria Divina Soares, próximo ao rio Mandu. Outros indivíduos citados pela vítima como auxiliares no crime não foram encontrados. O homem foi levado a uma delegacia de Polícia Civil da cidade. 

Tópicos relacionados:

feminicidio policia pouso-alegre

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay