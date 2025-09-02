Marido é preso por tentar matar a mulher queimada no Sul de Minas

Um homem de 40 anos foi preso por tentativa de feminicídio contra a esposa em Pouso Alegre (MG), no Sul do estado. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (1º), no bairro São Geraldo.

A vítima, de 33 anos, chegou à casa de familiares com queimaduras pelo corpo. Segundo relatos, o companheiro teria usado gasolina para atear fogo nela nas proximidades do rio Mandu. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento imediato.

A motivação do crime, segundo a vítima, estaria ligada a ciúmes e envolvimento com drogas. Ela sofreu queimaduras de segundo grau em grande parte do corpo e segue internada no Hospital das Clínicas Samuel Libânio.

A Polícia Militar rastreou e localizou o suspeito na rua Maria Divina Soares, próximo ao rio Mandu. Outros indivíduos citados pela vítima como auxiliares no crime não foram encontrados. O homem foi levado a uma delegacia de Polícia Civil da cidade.