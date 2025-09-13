Incêndio em galpão com artigos de festa mobiliza bombeiros em Contagem
Local tem materiais inflamáveis como plásticos e madeira, que agravam a intensidade das chamas. O incêndio acontece no bairro Água Branca, na Grande BH
Um incêndio de grandes proporções em um galpão assusta moradores e mobiliza o Corpo de Bombeiros em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (13/9).
Imagens cedidas ao Estado de Minas mostram que as chamas podem ser vistas ao longe, no entorno do Bairro Santa Maria, na Região Oeste da capital, e proximidades com a Arena MRV.
A corporação foi acionada às 6h10 para a Avenida Diniz Xavier, no bairro Água Branca, próximo à empresa Antares Plástico. Informações preliminares dos bombeiros indicam que o local armazena materiais sintéticos e madeira para produção e confecção de produtos natalinos, de aniversário e de outras festas.
Conforme os registros, o galpão armazena materiais inflamáveis como painéis de festas, madeira, serragem e plásticos.
Nenhuma pessoa se feriu no incêndio.
Às 7h40, seis viaturas dos bombeiros atuavam no combate ao fogo, enquanto uma equipe da Polícia Militar faz o isolamento da área.
O incêndio está confinado e não representa risco para imóveis vizinhos. Segundo os bombeiros, as chamas estão limitadas às divisas do imóvel.
A ocorrência está em andamento. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.
