Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Incêndio em galpão com artigos de festa mobiliza bombeiros em Contagem

Local tem materiais inflamáveis como plásticos e madeira, que agravam a intensidade das chamas. O incêndio acontece no bairro Água Branca, na Grande BH

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
13/09/2025 08:24 - atualizado em 13/09/2025 08:46

compartilhe

Siga no
x
Incêndio de grandes proporções mobiliza bombeiros em Contagem neste sábado (13)
Incêndio mobiliza bombeiros em Contagem crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções em um galpão assusta moradores e mobiliza o Corpo de Bombeiros em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (13/9).

Imagens cedidas ao Estado de Minas mostram que as chamas podem ser vistas ao longe, no entorno do Bairro Santa Maria, na Região Oeste da capital, e proximidades com a Arena MRV.

Leia Mais

A corporação foi acionada às 6h10 para a Avenida Diniz Xavier, no bairro Água Branca, próximo à empresa Antares Plástico. Informações preliminares dos bombeiros indicam que o local armazena materiais sintéticos e madeira para produção e confecção de produtos natalinos, de aniversário e de outras festas. 

Conforme os registros, o galpão armazena materiais inflamáveis como painéis de festas, madeira, serragem e plásticos.

Seis equipes do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas-Divulgação/Corpo de Bombeiros
Seis equipes do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas Divulgação/Corpo de Bombeiros
Incêndio mobiliza bombeiros em Contagem-Divulgação/Corpo de Bombeiros
Incêndio mobiliza bombeiros em Contagem Divulgação/Corpo de Bombeiros
Labaredas altas são vistas em registros feitos pelos bombeiros-Divulgação/Corpo de Bombeiros
Labaredas altas são vistas em registros feitos pelos bombeiros Divulgação/Corpo de Bombeiros
Galpão conta com muito material inflamável como madeira e plástico-Divulgação/Corpo de Bombeiros
Galpão conta com muito material inflamável como madeira e plástico Divulgação/Corpo de Bombeiros
Galpão conta com muito material inflamável como madeira e plástico-Divulgação/Corpo de Bombeiros
Galpão conta com muito material inflamável como madeira e plástico Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um ônibus é visto como dano provocado pelo fogo-Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um ônibus é visto como dano provocado pelo fogo Divulgação/Corpo de Bombeiros
Incêndio mobiliza bombeiros em Contagem-Divulgação/Corpo de Bombeiros
Incêndio mobiliza bombeiros em Contagem Divulgação/Corpo de Bombeiros
O incêndio provoca uma fumaça densa que pode ser vista ao longe-Guilherme Silvério/Imagem cedida ao Estado de Minas
O incêndio provoca uma fumaça densa que pode ser vista ao longe Guilherme Silvério/Imagem cedida ao Estado de Minas

Nenhuma pessoa se feriu no incêndio.

Às 7h40, seis viaturas dos bombeiros atuavam no combate ao fogo, enquanto uma equipe da Polícia Militar faz o isolamento da área.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O incêndio está confinado e não representa risco para imóveis vizinhos. Segundo os bombeiros, as chamas estão limitadas às divisas do imóvel.

A ocorrência está em andamento. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

contagem corpo-de-bombeiros grande-bh incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay