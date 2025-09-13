Incêndio em galpão com artigos de festa mobiliza bombeiros em Contagem

Um incêndio de grandes proporções em um galpão assusta moradores e mobiliza o Corpo de Bombeiros em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (13/9).

Imagens cedidas ao Estado de Minas mostram que as chamas podem ser vistas ao longe, no entorno do Bairro Santa Maria, na Região Oeste da capital, e proximidades com a Arena MRV.

A corporação foi acionada às 6h10 para a Avenida Diniz Xavier, no bairro Água Branca, próximo à empresa Antares Plástico. Informações preliminares dos bombeiros indicam que o local armazena materiais sintéticos e madeira para produção e confecção de produtos natalinos, de aniversário e de outras festas.

Conforme os registros, o galpão armazena materiais inflamáveis como painéis de festas, madeira, serragem e plásticos.

Seis equipes do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas Divulgação/Corpo de Bombeiros Incêndio mobiliza bombeiros em Contagem Divulgação/Corpo de Bombeiros Labaredas altas são vistas em registros feitos pelos bombeiros Divulgação/Corpo de Bombeiros Galpão conta com muito material inflamável como madeira e plástico Divulgação/Corpo de Bombeiros Galpão conta com muito material inflamável como madeira e plástico Divulgação/Corpo de Bombeiros Um ônibus é visto como dano provocado pelo fogo Divulgação/Corpo de Bombeiros Incêndio mobiliza bombeiros em Contagem Divulgação/Corpo de Bombeiros O incêndio provoca uma fumaça densa que pode ser vista ao longe Guilherme Silvério/Imagem cedida ao Estado de Minas Voltar Próximo

Nenhuma pessoa se feriu no incêndio.

Às 7h40, seis viaturas dos bombeiros atuavam no combate ao fogo, enquanto uma equipe da Polícia Militar faz o isolamento da área.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O incêndio está confinado e não representa risco para imóveis vizinhos. Segundo os bombeiros, as chamas estão limitadas às divisas do imóvel.

A ocorrência está em andamento. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

Matéria em atualização