Autores de incêndio em mata foram presos na Grande BH
Suspeitos de tacar fogo em uma área de mata em Sabará têm 31 e 44 anos, e estão detidos no sistema prisional
compartilheSiga no
Dois homens, de 31 e 44 anos, foram presos em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (11/9), por terem incendiado uma área de mata na cidade. O crime foi cometido no final da tarde da última quarta-feira (10/9).
Leia Mais
Foi uma ação rápida, pois os policiais conseguiram identificar e prender os autores em menos de 24 horas. As investigações são conduzidas pela 2ª Delegacia de Polícia Civil em Sabará.
Imagens de uma câmera de segurança foram fundamentais para que os policiais identificassem os autores do incêndio. Na análise de imagens, a equipe verificou que os suspeitos ainda teriam filmado a ação praticada no Bairro Rosário.
A partir dos levantamentos foram identificados o executor, bem como o taxista que deu carona a ele e teria realizado a filmagem. Os dois investigados foram autuados em flagrante e levados ao sistema prisional.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia