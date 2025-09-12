Autores de incêndio em mata foram presos na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois homens, de 31 e 44 anos, foram presos em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (11/9), por terem incendiado uma área de mata na cidade. O crime foi cometido no final da tarde da última quarta-feira (10/9).

Foi uma ação rápida, pois os policiais conseguiram identificar e prender os autores em menos de 24 horas. As investigações são conduzidas pela 2ª Delegacia de Polícia Civil em Sabará.

Imagens de uma câmera de segurança foram fundamentais para que os policiais identificassem os autores do incêndio. Na análise de imagens, a equipe verificou que os suspeitos ainda teriam filmado a ação praticada no Bairro Rosário.

A partir dos levantamentos foram identificados o executor, bem como o taxista que deu carona a ele e teria realizado a filmagem. Os dois investigados foram autuados em flagrante e levados ao sistema prisional.

