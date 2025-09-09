Assine
FUMAÇA NA PISTA

Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge fábrica às margens da BR-381

Fogo começou em galpão onde havia materiais combustíveis. A fumaça preta já afeta a visibilidade na rodovia

09/09/2025 15:38 - atualizado em 09/09/2025 15:48

Incêndio em fábrica prejudica visibilidade na BR-381
Incêndio em fábrica prejudica visibilidade na BR-381 crédito: Reprodução

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na empresa Copoplast, às margens da BR-381, próximo a São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (9/9).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG), a fumaça provocada pelo incêndio já afeta a visibilidade da via.

A corporação informou que, o incêndio começou no galpão da empresa, onde havia grande quantidade de materiais combustíveis. A Copoplast é uma empresa de polímeros para fabricação de isopor e copos plásticos.

 

O Corpo de Bombeiros enviou oito equipes para combater as chamas. Os funcionários evacuaram o local em segurança. Até o momento, não há informação de vítimas.

Em imagens registradas pelos bombeiros e por motoristas, é possível ver as chamas muito altas e a fumaça preta se espalhando. Para quem passa na rodovia, especialmente no sentido São Paulo, a visibilidade da pista está comprometida pela "cortina de fumaça". 

A corporação ainda informou que a empresa tem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). O documento atesta que uma edificação está em condições de segurança contra incêndios, previstas na legislação. Ainda não há informações sobre como o incêndio começou.

 *Em atualização

overflay