Vídeo: incêndio atinge vegetação no Morro do Chapéu, em Nova Lima

Um incêndio foi registrado em área de vegetação no Morro do Chapéu, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (8/9). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para combater o fogo.

Conforme informações preliminares, o incêndio começou na BR-040, próximo ao trevo do Morro do Chapéu. Nas proximidades ficam os condomínios Passárgada e Vale do Sol.

Segundo os bombeiros, as chamas não teriam atingido a Serra do Rola Moça. O incêndio foi debelado. Os bombeiros verificam focos remanescentes.

Em imagens registradas por uma equipe aérea, é possível ver a fumaça alta em diversos pontos da mata.

A corporação informou que há 21 militares empenhados, além de sete viaturas terrestres, uma aeronave e apoio da Brigada Florestal. Ainda não há informações sobre o que teria causado as chamas.