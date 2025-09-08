Assine
Vídeo: incêndio atinge vegetação no Morro do Chapéu, em Nova Lima

O fogo começou na BR-040, próximo ao trevo do Morro do Chapéu. Nas proximidades ficam os condomínios Passárgada e Vale do Sol

Ana Luiza Soares*
Repórter
Graduanda de Jornalismo na PUC Minas (4° período), Estagiária em Gerais
08/09/2025 17:55 - atualizado em 08/09/2025 18:33

Incêndio em vegetação no Morro do Chapéu, na Grande BH
Incêndio em vegetação no Morro do Chapéu, na Grande BH crédito: Reprodução/CBMMG

Um incêndio foi registrado em área de vegetação no Morro do Chapéu, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (8/9). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para combater o fogo.

Conforme informações preliminares, o incêndio começou na BR-040, próximo ao trevo do Morro do Chapéu. Nas proximidades ficam os condomínios Passárgada e Vale do Sol.

Segundo os bombeiros, as chamas não teriam atingido a Serra do Rola Moça. O incêndio foi debelado. Os bombeiros verificam focos remanescentes.

 

Em imagens registradas por uma equipe aérea, é possível ver a fumaça alta em diversos pontos da mata. 

A corporação informou que há 21 militares empenhados, além de sete viaturas terrestres, uma aeronave e apoio da Brigada Florestal. Ainda não há informações sobre o que teria causado as chamas.

