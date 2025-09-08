Princípio de incêndio mobiliza bombeiros em Belo Horizonte

Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais na noite desta segunda-feira (8/9). As chamas estavam concentradas em uma pilha de galhos e madeiras depositada sobre a calçada da Avenida Amazonas, na altura da esquina com a Rua Aristóteles Caldeira, no Bairro Barroca, na Região Oeste de Belo Horizonte.

As chamas causaram grande quantidade de fumaça, que prejudicou a visibilidade dos motoristas que passavam pela Avenida Amazonas. Além disso, o local onde os materiais inflamáveis foram depositados ficava logo abaixo da rede elétrica.

O CBMMG foi acionado, enviou uma equipe até o local e conseguiu debelar as chamas em cerca de 20 minutos. Não há registros de maiores danos no local.

