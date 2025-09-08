Assine
overlay
Início Gerais
CHAMAS

Princípio de incêndio mobiliza bombeiros em Belo Horizonte

Chamas, concentradas em uma pilha de galhos e troncos, bem abaixo da fiação elétrica, produziram muita fumaça

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
AC
Alexandre Carneiro
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
08/09/2025 22:26

compartilhe

Siga no
x
Monte de galhos e trocos secos em chamas sobre calçada na Av. Amazonas, em Belo Horizonte: vê-se o asfalto da via em primeiro plano, o princípio de incêndio e, ao fundo, uma casa com a fachada pichada
Chamas geravam muita fumaça e ameaçavam a fiação elétrica crédito: Laura Scardua/EM/D.A.Press

Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais na noite desta segunda-feira (8/9). As chamas estavam concentradas em uma pilha de galhos e madeiras depositada sobre a calçada da Avenida Amazonas, na altura da esquina com a Rua Aristóteles Caldeira, no Bairro Barroca, na Região Oeste de Belo Horizonte.

As chamas causaram grande quantidade de fumaça, que prejudicou a visibilidade dos motoristas que passavam pela Avenida Amazonas. Além disso, o local onde os materiais inflamáveis foram depositados ficava logo abaixo da rede elétrica. 

Leia Mais

O CBMMG foi acionado, enviou uma equipe até o local e conseguiu debelar as chamas em cerca de 20 minutos. Não há registros de maiores danos no local.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

belo belo-horizonte horizonte incendio principio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay