Vídeo: homem é flagrado colocando fogo em lote vago

Um homem foi flagrado colocando fogo em um lote no bairro Santo Antônio, em Itabira, na Região Central do estado. Segundo informações preliminares, as chamas se espalharam rapidamente. Ninguém se feriu.

O espaço vago fica ao lado de algumas casas e ameaçou as residências. Além disso, as chamas colocaram em risco a mata do Intelecto, uma importante área de preservação ambiental de Itabira.

Em vídeo registrado por câmeras de segurança é possível ver que um homem, vestindo uma blusa preta e calça jeans se aproxima da área, coloca algo na grama, sai andando e chegar a correr. Em seguida, as chamas laranjas surgem rapidamente e se alastram.

Brigadistas e equipe do Corpo de Bombeiros ajudaram no combate as chamas. De acordo com os moradores não houve feridos. Até o momento o suspeito de provocar o fogo não foi identificado.

*Com informações de TV Alterosa