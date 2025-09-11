Mata na UFMG pega fogo antes de clássico no Mineirão; torcedor é suspeito

Uma área de mata dentro da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), nas proximidades do Mineirão, pegou fogo na tarde desta quinta-feira (11/9), antes do clássico entre Cruzeiro e Atlético, que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a suspeita é a de que um torcedor teria soltado um artefato explosivo de efeito pirotécnico (bomba ou fogos). Com isso, uma fagulha caiu na área verde em frente ao estádio.

“Brigadistas locais estão controlando o foco de incêndio. Até o momento, não solicitaram apoio dos bombeiros”, informou a corporação, conforme última atualização, por volta das 16h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia