Assine
overlay
Início Gerais
ANTES DO CLÁSSICO

Mata na UFMG pega fogo antes de clássico no Mineirão; torcedor é suspeito

Área de mata dentro da universidade, nas proximidades do Mineirão, foi atingida por incêndio na tarde desta quinta-feira (11/9)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/09/2025 19:17 - atualizado em 11/09/2025 19:19

compartilhe

Siga no
x
Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que um torcedor teria soltado um artefato explosivo de efeito pirotécnico
Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que um torcedor teria soltado um artefato explosivo de efeito pirotécnico crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press

Uma área de mata dentro da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), nas proximidades do Mineirão, pegou fogo na tarde desta quinta-feira (11/9), antes do clássico entre Cruzeiro e Atlético, que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil.

Leia Mais

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a suspeita é a de que um torcedor teria soltado um artefato explosivo de efeito pirotécnico (bomba ou fogos). Com isso, uma fagulha caiu na área verde em frente ao estádio.

“Brigadistas locais estão controlando o foco de incêndio. Até o momento, não solicitaram apoio dos bombeiros”, informou a corporação, conforme última atualização, por volta das 16h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros incendio mineirao ufmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay