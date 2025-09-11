Trilhas do Futuro abre inscrições e oferece 50 mil vagas em Minas

As inscrições para a sexta edição do Trilhas de Futuro, iniciativa do governo de Minas, foram abertas nessa quarta-feira (10/9). O programa, conduzido pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) em parceria com instituições públicas e privadas, oferece 50 mil vagas gratuitas para cursos técnicos em diversas áreas do conhecimento.

As vagas são destinadas a estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a todos que já concluíram o ensino médio. O programa abrange 154 municípios mineiros e tem como parceiras instituições públicas e privadas credenciadas.

"Eu achei a inscrição bem tranquila, o site não deu problemas em nenhum momento, a inserção dos dados pessoais também foi agradável, por ter tentado outras vezes, já tinha a maioria dos dados atualizados. Sobre os cursos a rede de escolha é bem ampla, tem muitas opções", afirmou Rayssa Alves, estudante que se inscreveu no curso de Artes Visuais e Design Gráfico.

Embora o programa tenha alcançado um recorde de mais de 346 mil candidaturas em 2024, a oferta de vagas permaneceu a mesma. Além disso, houve uma redução na abrangência territorial: são 154 municípios, um número menor do que os 157 da edição anterior.

Para apoiar a permanência dos alunos, o programa oferece auxílio-transporte e alimentação por dia letivo presencial, sendo R$400,00 por mês.

O período de inscrições vai até o dia 23 de setembro e deve ser feito exclusivamente pelo site oficial do Trilhas de Futuro. O resultado estará disponível para consulta individual no mesmo site.

*Estagiária sob a supervisão do subeditot Humberto Santos