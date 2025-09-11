Projeto leva capacitação sobre TDAH a professores de BH

A indústria farmacêutica Apsen, em parceria com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), realiza, neste sábado (13/9), mais uma etapa do projeto itinerante “TDAH Levado a Sério na Escola”.

A iniciativa, que passou por São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belém (PA) e Porto Alegre (RS) em 2025, chega agora à capital mineira para capacitar mais de 100 professores e educadores do ensino fundamental I e II de escolas municipais, estaduais e particulares de Belo Horizonte (MG).

“Os professores são, muitas vezes, os primeiros a perceber sinais de desatenção e hiperatividade que comprometem o aprendizado. Reconhecer esses sintomas é essencial para que o diagnóstico e o tratamento ocorram de forma precoce e eficiente. Por isso, esse projeto é tão especial pra nós, pois cumpre um papel social relevante, fortalecendo a inclusão escolar e o desenvolvimento de quem está na linha de frente no dia a dia escolar desses estudantes”, reforça Renata Spallicci, vice-presidente executiva da Apsen.

A programação do evento inclui palestras e dinâmicas sobre diagnóstico e tratamento do transtorno, estratégias de apoio a famílias e equipes pedagógicas, além de debates sobre o papel da escola na inclusão e cidadania de crianças e adolescentes com TDAH.

O projeto impactou diretamente mais de 600 educadores em diferentes cidades do país e busca ampliar o conhecimento sobre TDAH na sala de aula, apoiar práticas pedagógicas e incentivar uma educação inclusiva e acolhedora.

Cenário e diagnóstico

No Brasil, estima-se que cerca de 5% das crianças em idade escolar convivam com o transtorno. Quando não diagnosticado ou tratado de forma adequada, o TDAH pode impactar a vida acadêmica, profissional e social, além de afetar a autoestima e aumentar o risco de problemas de saúde mental.

O diagnóstico deve ser realizado por um médico especialista (psiquiatra, neurologista ou pediatra), por meio de uma anamnese detalhada. Embora a escala SNAP-IV seja utilizada para rastreio dos sintomas, a avaliação clínica completa é indispensável. Entre os principais sinais que podem surgir na infância estão:

Dificuldade em prestar atenção a detalhes e cometer erros por descuido



Problemas para manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer



Parecer não ouvir quando alguém fala diretamente



Não seguir instruções até o fim, deixando tarefas incompletas



Desorganização em atividades escolares ou cotidianas



Resistência a tarefas que exigem esforço mental prolongado



Facilidade em se distrair e perder objetos



Esquecimento em atividades do dia a dia



Inquietude, fala excessiva e dificuldade em esperar a vez



Tratamento

O tratamento do TDAH deve ser individualizado e considerar idade, diagnóstico e necessidades específicas de cada paciente. O tratamento farmacológico é, na maioria dos casos, a primeira linha terapêutica, ajudando a melhorar foco, concentração, controle emocional e desempenho escolar e social.

No Brasil, a atomoxetina é o único medicamento não estimulante aprovado para o tratamento do TDAH. A substância tem se consolidado como alternativa eficaz, sem risco de dependência e com bons resultados, especialmente em pacientes com comorbidades como ansiedade e depressão.

