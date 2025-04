O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é frequentemente associado à infância, mas também pode persistir ou se manifestar na vida adulta. Identificar os sinais de TDAH em adultos, conhecer os tipos e buscar ajuda especializada é importante para melhorar a rotina e o bem-estar.Muitas pessoas convivem com os sintomas sem saber, o que afeta relações, desempenho profissional e qualidade de vida.

Quais são os sintomas de TDAH em adultos?

Os sintomas podem variar em intensidade e manifestar-se de forma diferente da infância. Os mais comuns incluem:

dificuldade de concentração em tarefas prolongadas;



esquecimento frequente de compromissos ou objetos;



desorganização com rotina, prazos ou finanças;



impulsividade em decisões ou conversas;



inquietação interna, sensação de agitação constante;



procrastinação crônica;



baixa tolerância à frustração;

mudanças de humor e irritabilidade.

Esses sinais muitas vezes são confundidos com estresse ou ansiedade, dificultando o diagnóstico. Por isso, é fundamental não se autodiagnosticar, e buscar ajuda de um especialista!

Possíveis causas do TDAH em adultos

O TDAH tem origem multifatorial. Fatores genéticos são os principais associados ao desenvolvimento do transtorno. No entanto, influências ambientais também podem estar envolvidas:

histórico familiar de TDAH;



alterações no desenvolvimento neurológico;



exposição a substâncias durante a gestação (como álcool e cigarro);

prematuridade ou baixo peso ao nascer.

Embora não haja uma causa única, o transtorno está relacionado a alterações na regulação de neurotransmissores como a dopamina.

Quais são os tipos de TDAH em adultos?

Assim como em crianças, o TDAH em adultos pode se apresentar de três formas principais:

Predominantemente desatento: dificuldade em manter o foco, seguir instruções e concluir tarefas;



dificuldade em manter o foco, seguir instruções e concluir tarefas; Predominantemente hiperativo/impulsivo: inquietação, fala excessiva e tomada de decisões precipitadas;

inquietação, fala excessiva e tomada de decisões precipitadas; Tipo combinado: apresenta sintomas dos dois tipos anteriores.

O tipo mais comum em adultos é o combinado, mas o diagnóstico deve ser feito por um especialista, levando em conta o histórico desde a infância.

Tratamento para TDAH em adultos

O tratamento é multidisciplinar e individualizado, podendo incluir:

psicoterapia (principalmente a terapia cognitivo-comportamental);



estratégias de organização e gestão do tempo;



apoio psiquiátrico com medicamentos, quando indicado;



acompanhamento médico contínuo.

Mudanças no estilo de vida, como prática de exercícios físicos e sono regular, também auxiliam na melhora dos sintomas.

A terapia é um dos tratamentos para pessoas diagnosticadas com TDAH Freepik

Importância de procurar ajuda médica

Muitos adultos convivem com os sintomas do TDAH por anos sem diagnóstico, o que pode impactar a autoestima e o rendimento profissional. Procurar um psiquiatra ou neurologista é fundamental para uma avaliação correta e indicação do melhor tratamento.

Com o acompanhamento adequado, é possível controlar os sintomas, melhorar a produtividade e conquistar mais equilíbrio na vida pessoal e profissional.