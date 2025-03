Use telas sem prejudicar a visão e o sono

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

As telas estão presentes em diversas atividades do dia a dia: no trabalho, nos estudos, nas conversas online com familiares e amigos, nas compras, na forma de buscar informação e entretenimento. E entre as crianças e adolescentes não é diferente.



Se há algumas décadas os pais se preocupavam em tirar os filhos da frente da TV ou do videogame, hoje é preciso monitorar também o tempo deles no computador, notebook, tablet e celular. Especialmente porque, ao serem usados de forma intensa, esses equipamentos podem cansar a visão, prejudicar a qualidade do sono e antecipar problemas visuais como miopia, astigmatismo e hipermetropia.





De acordo com o oftalmologista do H.Olhos, Hospital de Olhos da Rede Vision One, Fabio Pimenta, “sintomas como ardor, visão embaçada, olho seco e vermelho estão relacionados com o cansaço visual, mas, uma vez que a pessoa interrompe a exposição, ela pode recuperar a superfície do olho e ele volta a ficar bom de novo”.



“Por outro lado, o uso excessivo de telas, principalmente por crianças e pacientes predispostos, pode gerar um aumento do grau ou antecipar doenças refrativas. A pessoa começa a ter uma visão menos nítida, dor de cabeça e, com o tempo, aumento da dificuldade para enxergar”, complementa o médico.



Um dos cuidados é com a distância da tela, alerta o oftalmologista, que dá algumas dicas para preservar o conforto visual:



- Procure deixar o topo do monitor do computador ou do notebook alinhado horizontalmente com seus olhos



- Ao utilizar computador ou notebook o ideal é mantê-lo a uma distância equivalente a de um braço



- Evite sentar próximo da tela da TV, sendo que quanto maior seu tamanho, mais distante você deverá ficar



- Para smartphones e tablets, a distância recomendada é de cerca de 40 cm



“Outra medida essencial durante o uso de telas é realizar uma pausa a cada 30 minutos para descansar a visão”, explica o médico. Em alguns casos podem ser indicados colírios lubrificantes para reduzir a sensação de olho seco. A pessoa também pode regular a luminosidade da tela, piscar algumas vezes para ajudar a manter a hidratação natural dos olhos ou utilizar óculos com filtro de luz azul.





Fabio Pimenta reforça que, especificamente em relação às crianças, “o Conselho Brasileiro de Oftalmopediatria e o Conselho Brasileiro de Pediatria orientam que até os dois anos de idade não se deve ter nenhum contato com telas. A partir daí, o limite poderá ser de até duas horas por dia, com supervisão, até os seis, sete ou oito anos, de acordo com a necessidade de estudos e comunicação”.



O oftalmologista lembra que “as telas emitem uma luz azul que interfere na produção da melatonina, hormônio que regula o sono. Por isso é importante interromper qualquer atividade com celular ou outro tipo de tela pelo menos uma hora antes de dormir”.

Isso significa que, ao manter o uso do dispositivo eletrônico após se deitar, a pessoa deixará de entrar em estado de relaxamento e, consequentemente, terá uma qualidade de sono inferior, interferindo nas suas atividades diárias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia