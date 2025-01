O que acontece com os seus olhos quando você não pisca corretamente?

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

No último minuto, é muito provável que você tenha piscado de 15 a 20 vezes. Esse simples movimento, que pode passar despercebido, acumula-se em cerca de 1,2 mil vezes por hora e 28 mil vezes ao longo de um dia. Piscar parece um ato automático e banal, mas tem influência na manutenção da saúde ocular.

Quando esse mecanismo natural é interrompido ou não funciona corretamente, os olhos podem sofrer uma série de consequências. Doenças neurológicas, como a paralisia cerebral e outras condições médicas podem afetar a capacidade de piscar, levando a complicações.



"O piscar também é conhecido como reflexo palpebral. Esse mecanismo é controlado pelo nervo facial e envolve a contração do músculo orbicular dos olhos. Cada vez que piscamos, a lágrima é espalhada uniformemente pela superfície do olho, o que ajuda a manter a córnea lubrificada, remove detritos e fornece nutrientes essenciais", explica a oftalmologista especialista em cirurgia refrativa, ceratocone, glaucoma e catarata, do Hospital Felício Rocho, Daniella Nazih Danif.



Condições que podem afetar o piscar



- Paralisia cerebral: pacientes com paralisia cerebral podem apresentar dificuldades motoras que afetam a musculatura das pálpebras, reduzindo a frequência ou a eficácia do piscar. Isso pode resultar em secura ocular severa, irritação e aumento do risco de infecções



- Doenças neurológicas: outras condições neurológicas, como a paralisia de Bell e a esclerose múltipla, também podem interferir no controle muscular, necessário para piscar corretamente



- Procedimentos cirúrgicos e traumas: cirurgias na região facial e traumas que afetam os nervos ou músculos ao redor dos olhos podem comprometer a capacidade de piscar



Consequências da falta de piscar



Quando o piscar é insuficiente, a superfície ocular sofre. A secura ocular é uma das consequências mais comuns, podendo evoluir para condições mais graves, como ceratite, úlceras na córnea e até perda da visão em casos extremos.



"O piscar não apenas lubrifica a superfície ocular, mas também remove impurezas e distribui nutrientes essenciais para a saúde dos olhos. A falta desse movimento pode desencadear uma série de problemas, desde desconforto e vermelhidão até infecções graves e lesões na córnea”, explica Daniella.



Tratamentos e cuidados



Para pacientes que não conseguem piscar adequadamente, existem várias abordagens de tratamento. O uso de lágrimas artificiais e géis lubrificantes pode ajudar a manter a umidade dos olhos. Em casos mais severos, procedimentos cirúrgicos, como a tarsorrafia (costura parcial das pálpebras), podem ser considerados para proteger a superfície ocular.



"É essencial que esses pacientes recebam um diagnóstico adequado e um plano de tratamento personalizado. Condições que afetam esse mecanismo devem ser tratadas com seriedade, pois as consequências podem ser severas. A conscientização e o tratamento adequado são fundamentais para manter a saúde ocular e a qualidade de vida”, alerta a médica.



