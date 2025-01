Podcast explora assédio no transporte público e desafios urbanos

O Movimento Nossa BH lançou o podcast “Nossos Corpos Não São Públicos: Combate ao Assédio no Transporte Público”, que já está disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming. Com sete episódios, a série aborda questões sobre gênero, raça e mobilidade urbana em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

O podcast visa ampliar o debate público sobre o assédio no transporte coletivo, expondo os desafios enfrentados por mulheres e corpos dissidentes. A produção reúne relatos, análises e dados que promovem um espaço democrático para a participação social, com episódios que tratam de temas como:

O impacto do assédio na mobilidade urbana

Políticas públicas para segurança no transporte coletivo

A interseccionalidade de gênero e raça nas cidades

Soluções para tornar o transporte mais seguro e inclusivo

“O podcast não se limita a denunciar o assédio no transporte público; ele abre um espaço de acolhimento, reflexão e inspiração para que mulheres e corpos dissidentes sejam protagonistas de mudanças significativas”, afirma Juliana Moreira, uma das produtoras da série.



Com trilhas sonoras envolventes e uma narrativa que combina dados, entrevistas e relatos reais, o podcast “Nossos Corpos Não São Públicos” convida os ouvintes a compreender e enfrentar as violências estruturais que atravessam a mobilidade urbana.

O podcast faz parte do Projeto Nossos Corpos, iniciativa do Movimento Nossa BH, que busca combater o assédio no transporte público por meio de estudos, eventos e ações de conscientização. O projeto contou com o apoio da Teia de Criadores, responsável pela produção técnica das entrevistas, garantindo qualidade e sensibilidade às discussões.

