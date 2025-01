Frenectomia: entenda a cirurgia que filho de Viih Tube irá fazer

A “língua presa”, conhecida nos termos médicos como anquiloglossia, é uma condição em que o frênulo lingual é curto, espesso ou resistente, dificultando movimentação da língua. A origem pode ser genética ou por traumas, e atinge bebês e adultos. É o caso de Ravi, filho da influenciadora Viih Tube, que aos dois meses será submetido a uma cirurgia de correção na língua: a frenectomia. No caso de bebês, o frênulo curto, o chamado “freio da língua” pode dificultar a amamentação ao não permitir a sucção adequada.

corte do frênulo, chamado popularmente de 'freio na língua' é simples. Ele pode ser feito em consultório, até mesmo por dentistas. Mas para melhor conforto do paciente, pode ser orientado a realizar no centro cirúrgico para a necessidade da sedação anestésica, que seria uma máscara que libera anestésico. O paciente tem alta no mesmo dia e não precisa passar por internamento", detalha o especialista. Segundo Paulo Mendes Junior, otorrinolaringologista do IPO, hospital de otorrinolaringologia, o procedimento é simples, mas requer alguns cuidados. "O

A frenectomia tem anestesia local, com diferentes técnicas disponíveis para o corte do “freio”. Na cirurgia, as fibras devem ser removidas completamente, de forma bem cuidadosa para que o “freio” não apareça novamente e uma nova cirurgia seja necessária. Em alguns casos pode ser necessário fonoaudiológico.

“O pós-operatório é tranquilo e inclui repouso de pelo menos 24 horas. Indicamos também a ausência de atividades físicas nos sete primeiros dias, além do consumo exclusivo de alimentos líquidos , pastosos e frios nos três primeiros dias. Por ser um procedimento rápido e que exige cuidados básicos no pós-operatório, é interessante que ele seja realizado nos primeiros meses de vida”, explica Paulo Mendes.