Cortar o frênulo da língua dos bebês, uma moda que suscita perguntas

O gesto dura um segundo e é feito com um bisturi ou com um laser. O objetivo, cortar o frênulo situado na parte inferior da língua do bebê, supostamente para facilitar a amamentação.



Cada vez mais, pais pedem essa operação para seus filhos, uma medida que os médicos consideram ineficaz.



"Cabe se perguntar sobre o aumento vertiginoso a frenotomia lingual na França e em todo o mundo" nos bebês, alertou no final de abril a Academia de Medicina francesa.



Ao cortar esse diminuto apêndice debaixo da língua, teoricamente o recém-nascido pode mamar com mais facilidade.



Na realidade, porém, é "um gesto agressivo e potencialmente perigoso para os recém-nascidos ou para os bebês", insiste a Academia de Medicina.



A moda "começou provavelmente nos Estados Unidos e no Canadá e logo se estendeu", assegura à AFP Virginie Rigourd, pediatra do hospital Necker em Paris, especializada na atenção às crianças.



Na Austrália, o número de frenotomias quintuplicou nos últimos dez anos.



- Uma resposta simples -



Segundo a doutora Rigourd, esse tipo de operação já é realizado por dois tipos de especialistas, sem um título propriamente dito: os osteopatas e os conselheiros de maternidade.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda oficialmente a lactância materna e alguns pais levam esse conselho ao pé da letra.



A lactância pode ser dolorosa para as mães, durante longos meses.



"Há um retorno à lactância (mas) falta pessoal bem formado, assim há um recrudescimento dos problemas", adverte Virginie Rigourd.



Porém, os especialistas que realizam essas operações também apresentam outras supostas vantagens aos inexperientes pais: evitar problemas de fala ou aparentes problemas digestivos.



A frenotomia é uma resposta simples a esses problemas.



"Deixar esse frênulo restritivo põe em perigo a lactância e a saúde, tanto dos bebês como das mães", diz o site de uma consultora em amamentação, que propõe uma formação online por cem euros.



"Não há nenhum estudo que tenha demonstrado que a frenotomia lingual permita uma melhor lactância a longo prazo", adverte um comunicado de uma organização independente, Cochrane, que assegura que conta com mais de 28.000 voluntários que recolhem informações médicas em todo o mundo.



Ainda mais inquietante é o fato de que alguns pais se deixem convencer da utilidade dessa pequena amputação, apesar do recém-nascido parecer perfeitamente capaz de mamar por conta própria.



É o caso de Léa, uma mãe que consultou uma osteopata em Paris após o nascimento de seu filho em 2018, para um simples check-up médico.



A osteopata lhe sugeriu praticar essa incisão para cortar um frênulo que considerava "muito grosso".



"Parecia algo preventivo", recorda Léa, que ao final optou por não realizar a operação, mas entende que outros pais mais apreensivos possam cair na tentação.



"Sempre pensamos em dar tudo de melhor para nosso filho, e se te dizem que tem que cortar o frênulo, mesmo se não há uma razão para isso, você faz", explica.