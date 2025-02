Excesso de tempo na frente das telas pode envelhecer a pele

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O uso excessivo de dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores e tablets, pode prejudicar a saúde da pele. A exposição contínua à luz azul emitida por essas telas está associada ao envelhecimento precoce e a outros danos cutâneos.





A luz azul, também conhecida como luz visível de alta energia (HEV), penetra mais profundamente na pele do que os raios UV. "Essa radiação promove a formação de radicais livres, que degradam o colágeno e a elastina, resultando em linhas de expressão, flacidez e manchas", explica a dermatologista Fátima Tubini. Além disso, ela destaca que o uso prolongado de telas tende a favorecer uma postura com a cabeça inclinada, o que pode acentuar marcas no pescoço e na região do colo.



A luz visível não apenas atinge as camadas superficiais da pele, mas também chega até a derme, onde pode causar estresse oxidativo, inflamação crônica, associando ao envelhecimento cutâneo e ao surgimento de manchas. Isso torna essencial o uso de protetores solares específicos que ofereçam barreiras contra esse tipo de radiação.





Esses danos não se limitam a um ambiente específico: eles ocorrem no trabalho, em casa ou em qualquer local onde haja um uso prolongado de dispositivos eletrônicos. "O problema é agravado pela rotina moderna, que envolve o uso constante de telas tanto para atividades profissionais quanto para o lazer", alerta Fátima.





"A pele não foi feita para suportar tantas horas de exposição à luz azul. Mesmo que o dano não seja visível imediatamente, ele se acumula ao longo do tempo, contribuindo para o envelhecimento precoce", destaca Fátima. No entanto, a dermatologista ressalta que existem maneiras de se proteger, como o uso de filtros solares com proteção contra luz visível, produtos antioxidantes e pausas regulares no uso de dispositivos.





Entre as opções de fotoproteção, os protetores solares com cor se destacam como uma das melhores alternativas. Isso porque eles contêm pigmentos minerais que formam uma barreira física contra a luz visível, impedindo sua penetração mais profunda na pele. Dessa forma, além de proteger contra os danos da luz azul, esses produtos ajudam a prevenir o surgimento de manchas e outros sinais de envelhecimento precoce.





Com o aumento do tempo de tela, é essencial estar atento aos cuidados com a saúde da pele. "A prevenção é sempre o melhor caminho. Consulte um dermatologista para ajustar sua rotina de skincare, usar o protetor solar sempre, e proteger sua pele dos efeitos nocivos da luz azul", reforça Fátima Tubini.

