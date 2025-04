Câncer de testículo: comum em homens jovens, especialista fala em prevenção

câncer de testículo é um dos tumores mais frequentes em homens jovens, especialmente entre 15 e 35 anos. Apesar de raro em relação a outros tipos de câncer, ele merece atenção, pois quando detectado precocemente, as chances de cura ultrapassam 95%. Durante a campanha Abril Lilás, especialistas reforçam a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

O autoexame pode ser feito de forma rápida e eficaz. O ideal é que o homem observe qualquer mudança no formato ou tamanho dos testículos diante do espelho, apalpe cada testículo cuidadosamente com os dedos, buscando nódulos, inchaços ou áreas endurecidas, e perceba se há dor ou desconforto ao toque, pois isso pode indicar alguma alteração. Caso qualquer anormalidade seja notada, é fundamental procurar um urologista imediatamente para uma avaliação mais detalhada.

Além do autoexame, o especialista destaca outros fatores que ajudam na prevenção. “Homens com parentes que tiveram câncer de testículo devem redobrar os cuidados, pois o histórico familiar é um fator de risco. Há indícios de que hábitos saudáveis, como evitar o tabagismo e manter uma alimentação equilibrada, contribuem para a redução do risco de diversos tipos de câncer”, orienta.

Outro ponto importante é a atenção a condições como a criptorquidia, quando os testículos não descem corretamente para a bolsa escrotal durante o desenvolvimento, o que exige acompanhamento médico.“A conscientização é essencial para que os homens cuidem da própria saúde. A maioria dos casos de câncer de testículo tem excelente resposta ao tratamento, mas quanto antes for detectado, melhores são os resultados”, alerta Bernabe Neto.