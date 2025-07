Especialistas britânicos desmontam os grandes mitos do TDAH

Pesquisas indicam que uma pessoa com TDAH recebe, em média, 20 mil feedbacks negativos ou críticos antes dos 10 anos de idade, o que representa cerca de cinco críticas por dia. Portanto, é preciso desmontar as crenças reforçadas ao longo da vida para evoluir diante do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Com o intuito de desmistificar o assunto, o Grupo Editorial Edipro lançou no Brasil TDAH Sem Mitos – best-seller do Sunday Times.

Na obra, Richard e Roxanne Pink compartilham histórias de quem tem o transtorno e de quem convive com ele. O casal britânico revela as 10 grandes mentiras nas quais as pessoas com TDAH acreditam e as convida a virar o jogo. De forma franca e gentil, ambos desmistificam no livro o tema do qual tratam diariamente com mais de 2,5 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Rox, diagnosticada com TDAH, e o marido, neurotípico, analisam os desafios que rondam os neurodivergentes e que atrapalham o desenvolvimento, sociabilidade e bem-estar. Vícios, traumas, automutilação e relacionamentos familiares estão entre os temas abordados na obra.

Os escritores aprofundam desde a crença de ser preguiçoso e desorganizado até a ideia de ser odiado por todos, passando pela terrível sensação de desistir de tudo o que começa. A preguiça, por exemplo, pode estar associada à “disfunção executiva”, caracterizada por problemas em planejar, organizar, iniciar tarefas, manter o foco, regular as emoções e tomar decisões.

Carregamos uma identidade moldada pela ideia de que somos exagerados e excessivamente carentes, como se precisássemos administrar nossos sintomas sem incomodar os outros com nossos pequenos dramáticos problemas. Esse é um dos piores mitos relacionados ao TDAH (o de que somos um fardo), pois faz com que nos sintamos isolados e desencorajados de pedir ajuda, além de nos deixar sem saber que rumo tomar.

(TDAH Sem Mitos, p. 155)

Em TDAH Sem Mitos, a dupla ajuda leitores a identificarem as próprias limitações, ensinando-os a adotar uma mentalidade de autocompaixão e a explorar as potencialidades da vida com o transtorno. Mais do que ensinar sobre produtividade, Rich e Rox perceberam a necessidade de reduzir o alto nível de depreciação de pessoas que se consideram um fardo.

Ao tratar essas vozes desdenhosas como conversa-fiada, os autores destacam a importância do autoconhecimento para trilhar uma jornada de transformação e encorajam os neurodivergentes a descobrirem a própria verdade. Para eles, aceitação, felicidade e uma vida gratificante dependem, também, de ajustar a bússola interna para que ela conduza a lugares melhores.

Ficha técnica

Título: TDAH Sem Mitos

Autoria: Richard e Roxanne Pink

Editora: Grupo Editorial Edipro

Número de páginas: 208

Preço: 69,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre os autores

Richard (Rich) e Roxanne (Rox) Pink formam o casal por trás do projeto ADHD Love, com forte repercussão no Reino Unido. Eles somam cerca de 2,5 milhões de seguidores no TikTok e Instagram. Rox Emery é neurodivergente, diagnosticada com TDAH (em inglês, ADHD - Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), artista e escritora. Rich Pink é neurotípico, criador de conteúdo e coautor, focando em apoiar pessoas com TDAH e seus pares.