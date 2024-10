As anfetaminas aumentam o nível de dopamina no cérebro e podem ajudar a aliviar alguns dos sintomas de TDAH — mas podem ser altamente viciantes

Joseph Aquilina odeia a expressão transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Ele acha que os termos "déficit" e "transtorno" sugerem disfunção. E prefere sua própria nomenclatura: hiperpropulsor de diferença de atenção.

Aquilina recebeu o diagnóstico de TDAH aos 37 anos, 16 anos após o diagnóstico de dislexia . O eloquente morador de Londres sempre pensou que suas dificuldades de concentração, memória e planejamento se deviam à dislexia, até que as pessoas à sua volta começaram a fazer mais perguntas sobre seu comportamento.

Aquilina foi diagnosticado com TDAH durante uma tempestade perfeita de acontecimentos estressantes. Ele trabalhava enquanto tentava abrir um novo negócio, estudava para obter um diploma de pós-graduação, se tornava pai e refletia sobre suas próprias experiências na infância.

Ele agora trabalha como coach de TDAH, valendo-se de sua própria experiência: "Sou como uma mosca na parede que também faz parte da parede", diz ele.

Nesta função, ele percebeu que é comum ser diagnosticado em um momento de crise, como foi o caso dele. As pessoas que ele atende estão tentando equilibrar pratos giratórios. "E os pratos podem cair e quebrar."

No Reino Unido e em outros países, mais adultos foram diagnosticados com TDAH nos últimos anos — e a demanda excedeu o que os especialistas esperavam. Em meio a este crescimento, há também uma necessidade cada vez maior de informações sobre as nuances do diagnóstico.

O alívio de um diagnóstico de TDAH na vida adulta

O TDAH é um transtorno crônico do neurodesenvolvimento cujos principais sintomas incluem hiperatividade, impulsividade e desatenção. A estimativa é de que afete cerca de 3% dos adultos.

Há uma série de razões pelas quais o TDAH é amplamente subdiagnosticado, especialmente em adultos. O transtorno geralmente é diagnosticado na infância, e o diagnóstico precoce leva a melhores resultados.

É comum que adultos com TDAH não diagnosticado passem a vida inteira mascarando seus comportamentos. E a maioria das pessoas com TDAH também apresenta outros transtornos de neurodesenvolvimento ou mentais, o que dificulta o diagnóstico.

O subdiagnóstico é provável de acontecer especialmente no caso de meninas, mulheres e minorias raciais, por razões que incluem rótulos inadequados que acompanham os estereótipos.

"A maior parte das pesquisas sobre TDAH é feita em homens", diz Annette Björk, professora de ciências da saúde na Mid Sweden University, com formação em enfermagem voltada para saúde mental.

Getty Images As anfetaminas aumentam o nível de dopamina no cérebro e podem ajudar a aliviar alguns dos sintomas de TDAH — mas podem ser altamente viciantes

Mudanças de vida podem desencadear a consciência do TDAH em adultos. Um exemplo é a gravidez, com seus desequilíbrios hormonais e estresse. Ou, às vezes, os pais cujos filhos são diagnosticados com TDAH percebem que eles próprios apresentam sintomas do transtorno, diz Björk. Eles podem não se sentir prejudicados por isso, no entanto.

No geral, pacientes e pesquisadores enfatizam os vários benefícios de um diagnóstico preciso de TDAH na vida adulta.

"Ter um diagnóstico neurodivergente explica por que você pode achar difícil se enquadrar", diz Aquilina.

Para ele, falar abertamente sobre o diagnóstico de TDAH é útil "porque significa que você pode perdoar a si mesmo pelas dificuldades que tem, e outras pessoas também podem".

Outros adultos recém-diagnosticados mencionam tirar um peso enorme das costas, e como o tratamento pode facilitar as atividades cotidianas.

Björk trabalhou com pacientes que só foram diagnosticados com TDAH após os 50 anos. Ela acredita que até mesmo indivíduos em idade avançada podem obter um autoconhecimento valioso a partir de um diagnóstico de TDAH.

Ela observou que a compreensão e o apoio voltado a adultos com TDAH podem salvar vidas. Pessoas com TDAH têm menor expectativa de vida devido a suicídios, acidentes, uso de substâncias e outros problemas de saúde.

Possíveis desvantagens após o diagnóstico

Mas também pode haver algumas desvantagens em ser diagnosticado com TDAH na vida adulta. Uma delas é o estigma associado ao rótulo de TDAH, que impede muitas pessoas recém-diagnosticadas de revelar o transtorno aos seus empregadores.

O estigma pode assumir diversas formas, diz Blandine French, pesquisadora da área de psicologia da Universidade de Nottingham, no Reino Unido.

Algumas pessoas se esforçam tanto para normalizar o TDAH que brincam sobre todo mundo ter a condição, o que ela diz não ser útil nem preciso.

Além disso, pode ser difícil para as pessoas diagnosticadas com TDAH na vida adulta aceitarem esse diagnóstico ou o momento dele.

Elas podem sentir tristeza e raiva por oportunidades perdidas. Uma minoria de pessoas também rejeita o rótulo porque "a realidade de ter uma condição de longo prazo é simplesmente demais", diz French.

Mas, pela experiência dela, a maioria das pessoas acaba aceitando o diagnóstico — e descobre que as ajuda a buscar apoio e a viver uma vida melhor. Isso se aplica à própria French.

Assim como acontece com muitas mulheres, quando ela era criança, sua falta de atenção não era vista como prejudicial. E conforme ela cresceu, e se mudou da França para o Reino Unido, sua ansiedade e depressão não foram relacionadas ao TDAH. Só quando ela se mudou para a Austrália e consultou um novo clínico geral, que ela foi encaminhada para um especialista em TDAH.

Aos 30 anos, quando finalmente recebeu o diagnóstico, ela teve uma sensação de alívio: "Foi uma explicação muito bem-vinda para muitas das coisas com as quais eu estava lutando".

French diz que se sentiu mais livre e confiante; ela percebeu, depois de uma vida inteira de luta, que não era estúpida. Na época do diagnóstico, ela trabalhava como gerente de um restaurante.

O diagnóstico e o apoio que recebeu a estimularam a entrar para a universidade e, por fim, começar a pesquisar ela mesma sobre TDAH.

Getty Images O empresário Richard Branson falou publicamente sobre suas dificuldades na escola e a possibilidade de ter TDAH não diagnosticado

Embora o subdiagnóstico e o diagnóstico incorreto de casos de TDAH sejam disseminados, há também uma preocupação crescente em relação ao potencial de sobrediagnóstico. Isso preocupa Erik Messamore, professor de psiquiatria na Northeast Ohio Medical University, nos EUA.

Por exemplo, nos EUA, que permitem a propaganda farmacêutica, ele diz que as estratégias de marketing das empresas farmacêuticas incluíam quizzes simplistas online que resultavam em quase todas as pessoas serem rotuladas como tendo TDAH.

Messamore argumenta que a aparente prevalência dos sintomas de TDAH pode ser devido, em parte, à natureza frenética da vida contemporânea.

Segundo ele, "sua falta de atenção, ou seus devaneios, ou sua impulsividade, podem ser a forma que seu corpo/cérebro usa para tentar fazer com que você viva em uma escala humana". Isso pode envolver desacelerar, se alimentar bem e permanecer fisicamente ativo.

Os defensores geralmente recebem com satisfação a maior conscientização pública atual sobre o TDAH em adultos, inclusive por meio de celebridades e informações nas redes sociais. No entanto, uma consequência pode ser o aumento da pressão sobre os médicos para fazerem este diagnóstico.

Tito Mukherjee, psiquiatra que é chefe do Serviço de TDAH para Adultos da Cheshire and Wirral Partnership NHS Foundation Trust, no Reino Unido, teme que o TDAH esteja sendo diagnosticado de maneira informal demais no Reino Unido. Há quase uma sensação de que "você tem TDAH até que se prove o contrário", diz ele.

Os críticos apontam em particular para o sobrediagnóstico no setor privado. No Reino Unido, algumas pessoas se sentem tentadas a procurar uma avaliação particular devido às longas listas de espera do NHS, o serviço público de saúde britânico.

Mukherjee diz que o tempo de espera em sua clínica é de 2,5 anos. Em algumas partes do Reino Unido, seriam necessários oito anos para acabar com as listas de espera para avaliação de TDAH em adultos.

A espera prolongada pode ter um impacto enorme sobre aqueles que estão vivendo no limbo. Mas Mukherjee está preocupado com a potencial inconsistência nas abordagens de diagnóstico entre clínicas com financiamento público e privado.

Riscos do tratamento para adultos com TDAH

Há também riscos efetivos em iniciar o tratamento para o TDAH enquanto se tem um emprego e responsabilidades de adulto. Nos EUA, os medicamentos para TDAH podem afetar a elegibilidade das pessoas para seguros ou empregos, devido ao risco de resultados positivos em testes de drogas ilegais.

O acesso à medicação é outro grande problema, que é agravado pela escassez de medicamentos para TDAH em alguns lugares. As operadoras de plano de saúde, às vezes, incentivam a prescrição de medicamentos estimulantes antes de tentar outros tipos de medicação.

Os medicamentos estimulantes, aos quais Messamore se refere como "drogas essencialmente para melhorar o desempenho", têm ação muito mais rápida do que os não estimulantes.

"Então, se você tomar uma dose de Ritalina, para usar o nome da marca do metilfenidato [estimulante que atua no sistema nervoso central], é muito provável que dentro de uma hora você perceba que tem mais energia, mais concentração", diz ele.

"Enquanto se você tomar qualquer medicamento não estimulante, os benefícios podem existir, mas são menos óbvios." Mukherjee afirma que os não estimulantes têm ação mais lenta, mas mais duradoura.

Um estudo de 2024 com jovens de 16 a 35 anos internados em um hospital de Boston descobriu um risco significativo elevado de mania ou psicose entre pacientes que estavam tomando anfetaminas receitadas (não apenas aquelas com TDAH).

E o risco era maior entre aqueles com mais de 22 anos, a idade média dos pacientes.

"Para indivíduos com mais de 22 anos, o risco de desenvolver psicose ou mania foi 4,1 vezes maior em pacientes que estavam tomando anfetaminas prescritas, em comparação com pacientes que não estavam tomando anfetaminas", explica Lauren Moran, principal autora do estudo.

Isso se compara a um risco 2,3 vezes maior para aqueles entre 16 e 22 anos.

"A única diferença que poderia explicar o efeito da idade era que os pacientes da faixa etária mais avançada estavam tomando doses mais altas de anfetaminas", observa Moran. Não está claro por que as doses eram mais altas, embora as pessoas que tomam estimulantes para TDAH possam desenvolver tolerância.

Moran, que é pesquisadora de farmacoepidemiologia do Hospital McLean e diretora médica da Sage Therapeutics, ambos nos EUA, adverte: "As anfetaminas receitadas não vão mudar [o] fato de um adulto ter TDAH, apenas vão tornar o transtorno mais administrável, então a expectativa não deve ser a de que não haverá sintomas de TDAH. Isso pode estar levando a altas doses".

Da mesma forma, Mukherjee afirma que grande parte do seu trabalho como especialista em TDAH em adultos envolve o gerenciamento das expectativas: não apenas a expectativa de que um diagnóstico de TDAH seja adequado, mas também de que, quando um diagnóstico for feito, ele vai resolver todos os problemas da pessoa.

Getty Images Os tratamentos para TDAH podem incluir medicação ou terapia

Messamore, que é especialista em psicose e farmacologia, cita pesquisas que sugerem que as taxas de desestabilização do humor induzida por estimulantes na vida real são mais elevadas do que as relatadas durante os ensaios clínicos, quando os participantes são cuidadosamente selecionados. Ele acredita que as anfetaminas são usadas de forma preocupante em excesso nos EUA.

Messamore enfatiza que não é contra medicação. Os medicamentos, incluindo os estimulantes, fizeram uma enorme diferença positiva para muitas pessoas com TDAH.

Mas ele já viu medicamentos e dosagens inadequadas sendo receitados por médicos bem-intencionados, como quando um homem de meia-idade com problemas no casamento foi diagnosticado com TDAH, em vez de ser reconhecido como alguém que estava vivenciando fantasias e divagações mentais normais.

Se a falta de tempo ou experiência dos médicos levar a diagnósticos errados de TDAH, prescrição excessiva ou desatenção em relação aos efeitos colaterais, Messamore afirma que as carreiras dos pacientes podem ser destruídas como resultado.

Está bem estabelecido que o medicamento por si só não é suficiente para o tratamento bem-sucedido do TDAH a longo prazo. Afinal, os comprimidos não desenvolvem habilidades. Mas alguns outros tratamentos também podem apresentar riscos.

No Reino Unido, o Instituto Nacional para Saúde e Cuidados de Excelência (Nice, na sigla em inglês) recomenda a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) como tratamento psicoterapêutico primário para adultos com TDAH.

No entanto, alguns adultos com a condição relataram sentir que se a TCC for genérica, em vez de adaptada ao TDAH, pode ser inútil, opressiva e até prejudicial — fazendo com que se sintam desesperados.

Tudo isso indica a importância de encontrar a combinação certa de tratamentos para cada pessoa. Isso requer, no mínimo, tempo suficiente para que os médicos avaliem adequadamente cada indivíduo.

Para pacientes com necessidades complexas, diz Messamore, "o modelo de cinco minutos [de atender pacientes em consultas breves] vai deixá-los na mão repetidas vezes".

Valorizando os pontos fortes dos adultos com TDAH

No extremo oposto do modelo de cinco minutos, está um programa de um ano que procura abordar holisticamente as necessidades dos adultos com TDAH em termos de contato social, bem-estar mental e estilos de vida saudáveis.

Björk liderou um destes programas para adultos, que não reduziu significativamente os sintomas de TDAH para todos, mas melhorou alguns outros aspectos da qualidade de vida.

O apoio social e a compreensão mútua foram fundamentais para os participantes.

"O que há de especial neste grupo é que posso citar teorias de livros e assim por diante... mas estas pessoas têm TDAH e tentam de tudo para dar conta da vida, e podem dizer umas às outras como lidam com isso", diz Björk.

Uma mensagem para os profissionais de saúde é que "é importante pensar que se trata de seres humanos, e não apenas de diagnósticos", acrescenta a especialista.

"Você tem que olhar para a pessoa por inteiro."

A clínica de Mukherjee também trata com frequência pessoas com TDAH usando uma abordagem eclética que busca afirmar as habilidades dos pacientes, em vez de enfatizar os déficits percebidos.

Ela é baseada nas necessidades práticas do indivíduo, como a ida à escola ou as tarefas de trabalho. A abordagem pode combinar coaching de habilidades para a vida, em aspectos como gerenciamento de tempo, terapia ocupacional e treinamento para relacionamentos.

No geral, "não há só desvantagens", diz Messamore. O TDAH pode estar associado à criatividade, curiosidade e atenção a pequenos detalhes, que ele chama de "uma receita espetacular para muitas coisas boas".

Da mesma forma, Björk observa que, embora seja mais capaz de lidar com tarefas enfadonhas, ela é mais lenta do que seus pacientes com TDAH.

Aquilina sem dúvida tem criatividade e energia; ele é músico, artista e poeta, além de fazer parte do comitê consultivo da UKAAN (sigla em inglês para Rede para Adultos com TDAH do Reino Unido).

Um ponto forte de certas pessoas cujo TDAH foi diagnosticado na vida adulta é a capacidade de ajudar outras pessoas. Os próprios filhos de French também foram diagnosticados com o transtorno.

Além de ter uma pesquisa focada em TDAH, suas experiências pessoais permitem que French os apoie de forma consistente.

"Não quero que meus filhos passem pelo que passei", diz ela.

Leia a íntegra desta reportagem (em inglês) no site BBC Future.