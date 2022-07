Dia Mundial do TDAH: transtorno atinge mais de 2 milhões de brasileiros

Reconhecida como doença há apenas 30 anos, a primeira geração diagnosticada com TDAH chega à vida adulta buscando alternativas para tratamento (foto: Chenspec/Pixabay ) Esta quarta-feira (13/7) é o Dia Mundial do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), data estabelecida para aumentar a conscientização sobre o problema que, segundo dados do Ministério da Saúde (MS), atinge, hoje, cerca de dois milhões de pessoas no Brasil.





A maior incidência, de acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), ainda é em crianças : cerca de 3% a 5% da população mais jovem de todo o mundo. O transtorno neurolológico, que afeta o paciente ao longo da vida, incluindo na fase adulta, tem poucos achados na literatura médica e raros dados estatísticos sobre como é ser vivida na maioridade.

Como é o tratamento depois de adulto?

Para crianças, existe um consenso médico sobre o que funciona como tratamento: normalmente é a combinação de uso de alopáticos, com a realização de atividades físicas frequentes e acompanhamento de um psicoterapeuta.





No caso dos alopáticos, a prescrição médica frequentemente inclui estimulantes do sistema nervoso central, tudo para melhorar a concentração , diminuir a ansiedade e a hiperatividade, trazendo, assim, outros benefícios de melhora cognitiva.

Mas e depois de adulto? Sabemos que estimulantes, além de trazerem inúmeras reações adversas e efeitos colaterais, são muito perigosos principalmente quando utilizados continuamente.

Uso do canbidiol melhora a transmissão da dopamina

Mariana Maciel, médica especialista em medicina canabinoide, afirma queo CBD reduz a ansiedade, que é um dos principais sintomas dos portadores de TDAH adultos (foto: Arquivo Pessoal)



Uma alternativa é o Uma alternativa é o uso de canabidiol (CBD) , substância extraída da planta cannabis. Os princípios ativos do CBD apresentam alto potencial terapêutico para adultos com TDAH. E, ao contrário dos alopáticos usados para tratamento em crianças, o composto fitoterápico da cannabis não apresenta efeitos colaterais graves. Além disso, os canabinoides possuem enorme segurança farmacológica com toxicidade praticamente nula.









Leia também: “Pessoas com TDAH têm um nível baixo de dopamina, que é um importante neurotransmissor que controla habilidades cognitivas do cérebro como a memória, nível de atenção, ansiedade e humor. Esse baixo nível de dopamina causa, além de outras coisas, uma desordem nos déficits de atenção. O canabidiol se mostrou capaz de melhorar a transmissão da dopamina no cérebro, e isso melhora os processos cognitivos de modo geral", destaca Mariana Maciel, médica especialista em medicina canabinoide e fundadora da Thronus Medical, biofarmacêutica canadense pioneira em nano THC (tetra-hidrocarbinol) e nano CBD (canabidiol).Leia também: 'Cegueira facial': doença de Brad Pitt dificulta identificar pessoas



Além disso, de acordo com Mariana Maciel, "o CBD torna os receptores de adenosina mais ativos no cérebro, reduzindo a ansiedade, que é um dos principais sintomas dos portadores de TDAH adultos”.





É importante lembrar que a utilização desses fármacos só pode ser feita sob prescrição médica. Dosagem e administração devem ser determinadas pelo médico prescritor, que deve manter um acompanhamento contínuo. Por dentro do TDAH

Filipe Colombini, psicólogo e CEO da Equipe AT, organização especializada em acompanhamento terapêutico, explica que "os sintomas do TDAH, caso o transtorno não seja tratado de forma correta, causam problemas no desenvolvimento da criança, assim como dificuldades sociais e profissionais na fase adulta".





As pessoas com essa condição geralmente enfrentam adversidades como déficit no aprendizado e problemas de socialização, muitas vezes notados no início da idade escolar.





“O TDAH causa uma dificuldade na capacidade de autorregulação e autocontrole, por isso esses pacientes têm maior dificuldade em manter o foco em uma atividade e são considerados desatentos ou avoados”, destaca Colombini.





diagnóstico é clínico, ou seja, é feito por meio de uma entrevista minuciosa e análise do histórico médico. “A identificação do TDAH é feita normalmente na infância, quando os sintomas começam a ficar evidentes”, afirma o psicólogo.





“Quanto mais cedo for definido o diagnóstico, melhor, já que o apoio de profissionais especializados em saúde mental, da área da psicologia e da psiquiatria, são fundamentais para um desenvolvimento saudável", continua Colombini.

Acompanhamento terapêutico (AT)

O acompanhamento terapêutico, conhecido como AT, é uma das modalidades de terapia indicadas para pacientes com TDAH. “O AT tem como proposta oferecer sessões terapêuticas fora do consultório. Isso costuma dar ótimos resultados porque a flexibilidade do atendimento permite acompanhar o paciente durante os estudos e demais momentos de sua rotina, identificando os gatilhos que levam à desatenção e agitação”, esclarece Filipe Colombini.





O psicólogo lembra que o AT também oferece uma atenção especial aos pais no processo de terapia, a chamada orientação parental. “São comuns os casos de TDAH em crianças, sendo que os responsáveis têm papel primordial para o tratamento dos pequenos".