Médico explica possíveis diagnósticos para o problema que afetou Sthe Matos

Entenda o que pode ter provocado o sangramento no cérebro da influencer (foto: Redes Sociais/Divulgação )





A digital influencer Sthe Matos, de 23 anos, foi internada na UTI de um hospital particular de Salvador, após sentir forte dor de cabeça. A informação foi confirmada em nota via Instagram pela assessoria da jovem na madrugada desta terça-feira (22).









LEIA TAMBÉM: Premonição? Sensitiva alertou Sthe Matos antes de internação Segundo o pronunciamento, a influencer foi diagnosticada com um sangramento cerebral, após realizar uma tomografia. Sthe ficará internada em observação. Ainda de acordo com a nota, ela já não estava se sentindo bem há alguns dias e a causa do sangramento ainda não foi identificada. O neurocirurgião do Hospital Vila da Serra, Lucas Ramos Lima, citou diagnósticos possíveis para o ocorrido.





Nota sobre o ocorrido feito pela a assessoria de Sthe Matos (foto: Redes Sociais/Divulgação )





"Quando ocorre episódios como este em pessoas jovens, é preciso pensar no aneurisma cerebral, na trombose venosa - principalmente se tratando do sexo feminino - tumores cerebrais e até hipertensão arterial, mesmo que seja um problema mais comum em idosos" explicou. O aneurisma trata de uma dilatação da parede das artérias do cérebro, "como uma bolha" que pode se expandir, romper e levar à hemorragia cerebral. Já a trombose, é caracterizada pela formação de um coágulo sanguíneo (trombo) responsável por causar uma obliteração do sangue nos seios venosos e/ou veias cerebrais.





Ramos salienta que todos os casos são considerados graves, claro que variando de acordo com a intensidade e patologia do sangramento. Além disso, ele esclarece que, mesmo sendo raro, há hemorragias em que não irão encontrar nenhum tipo de alteração, mesmo após os exames de investigação.





"Toda vez que se tem um sangramento, traz um certo risco e necessita de um tratamento específico, algumas vezes, cirúrgicos, outras medicamentosas (anticoagulante), algumas vezes, tratamento com controle arterial. Poucas vezes há hemorragias em que não irá encontrar nenhuma alteração, mas caso seja esse o diagnóstico, os profissionais precisam fazer um estudo mais específico como arteriografia, ou ressonância, e repetir os exames para tentar identificar uma lesão que tenha ficado mascarada pelo sangramento", explicou o médico.





Quando a dor de cabeça é motivo de alerta para o jovem

A intensidade da dor de cabeça pode indicar a gravidade do caso. Dores de cabeça súbitas e muito intensas, que não melhoram com o uso de analgésicos, normalmente indicam que algo está errado e requer avaliação de um profissional. De acordo com o especialista, uma dor de cabeça com características diferentes da qual a pessoa está acostumada, é sinal de alerta.





"Se na hora você pensar 'eu nunca tive uma dor como essa ou é a pior dor que já senti na vida', é imprescindível que você procure uma ajuda médica" alerta Lucas.





Dores intensas associadas a náuseas, vômitos, alteração de visão, sonolência, confusão, crise convulsiva e rigidez e desconforto na região da nuca, também indicam gravidade e, consequentemente, a necessidade de procurar atendimento.