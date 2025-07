Enem 2025: Minas Gerais concentra quase 10% das inscrições

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram, nessa quarta-feira (30/7), o Painel Enem, ferramenta que detalha as inscrições feitas para o exame. Chama atenção que Minas Gerais tem quase 10% do total de inscrições confirmadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano.



Ou seja, das 4,81 milhões de inscrições realizadas em todo o país, 464.994 foram feitas por candidatos mineiros, o que corresponde a 9,67% do total nacional. Apesar da representatividade significativa, a adesão dos estudantes da rede pública que estão concluindo o ensino médio no estado ficou ligeiramente abaixo da média nacional.

Em Minas, 197.545 estudantes da rede pública estão prestes a concluir o ensino médio em 2025, mas apenas 142.700 deles confirmaram a inscrição no exame, o que representa 72,24% de adesão. A média nacional entre concluintes da rede pública foi de 72,60%. Embora o estado esteja próximo da média do país, ficou atrás de estados como o Ceará (96,87%), Alagoas (92,84%) e Goiás (91,49%), que lideram o ranking de adesão.

No total, Minas Gerais registrou 530.040 inscrições, das quais 464.994 foram confirmadas. Entre esses, 274.779 não precisaram pagar pela taxa de inscrição, enquanto outros 190.215, por não fazerem parte dos requisitos para o benefício, pagaram o valor de R$ 85.

Belo Horizonte concentrou o maior número de inscrições confirmadas no estado: 71.740. Desses, 20.546 são de estudantes que estão concluindo o ensino médio em 2025. A capital mineira fica atrás apenas de São Paulo (197.626), Rio de Janeiro (132.823), Salvador (85.489), Brasília (82.975), Fortaleza (81.909) e Manaus (67.351).

Maioria feminina entre os participantes mineiros

Seguindo a tendência nacional, as mulheres representam a maioria dos inscritos em Minas Gerais. Elas são 60,86% dos candidatos no estado, enquanto os homens somam 39,14%. Em todo o Brasil, o cenário é semelhante: 60,06% dos inscritos são do sexo feminino.

O dado reforça a maior presença das mulheres em processos seletivos voltados ao ensino superior e à formação acadêmica, de modo geral, refletindo um perfil que vem se consolidando ao longo das últimas edições do Enem.

17 anos, idade que concentra maior número de inscritos

A faixa etária mais representativa entre os inscritos em todo o Brasil é a de 17 anos, com 1.081.120 candidatos, seguida pelos jovens de 19 anos (1.009.166) e pelos de 16 anos ou menos (678.122). Em Minas, 175.084 inscritos estão cursando a última série do ensino médio, ou seja, fazem parte do grupo para o qual o exame representa não apenas uma avaliação, mas também a principal porta de entrada para o ensino superior.

Outros 1.030.163 participantes em todo o Brasil são considerados “treineiros”, estudantes que ainda não vão se formar no ensino médio em 2025, mas que participam do Enem para testar seus conhecimentos. Há ainda 80.949 candidatos que não cursam e nem concluíram o ensino médio.

Pardos são maioria

No Brasil, a maior parte dos inscritos se autodeclara parda (2.146.184 candidatos), seguida por brancos (1.903.041) e pretos (603.104). Outros 67.203 se identificaram como amarelos e 37.489 como indígenas. Mais de 54 mil candidatos não declararam sua cor ou raça.

A distribuição por cor/raça em Minas Gerais segue o mesmo padrão. Dos não pagantes, 126.519 são pardos. Por outro lado, aqueles que pagaram pelo exame são, em sua maioria, pessoas brancas (105.035).

A gratuidade é concedida, principalmente, a estudantes da rede pública e pessoas de baixa renda, reforçando o caráter inclusivo do Enem.

Acessibilidade: demandas por atendimento especializado

No cenário nacional, 41.732 candidatos solicitaram atendimento por déficit de atenção, o maior número de pedidos entre as categorias. Em seguida vêm os pedidos relacionados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), com 26.051 inscritos. O recurso mais solicitado foi o tempo adicional de prova (48.546 pedidos).

Crescimento nas inscrições

O número total de inscrições confirmadas para o Enem 2025 (4.811.338) representa um crescimento de 11,63% em relação ao ano anterior, quando 4,32 milhões de candidatos participaram. Em comparação com 2023, o crescimento é ainda maior: 20%.

Serviço

As provas do Enem 2025 serão aplicadas em dois domingos, nos dias 2 e 9 de novembro. O exame é composto por quatro provas objetivas e uma redação.

O Painel Enem com todos os dados citados nesta reportagem, pode ser acessado através do endereço elletrônico oficial.

