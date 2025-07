Minas Gerais fica em primeiro lugar no ranking de redação do Enem

Minas Gerais conquistou o primeiro lugar nacional em desempenho de redação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, segundo análise dos microdados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Com média de 621,5 pontos, os estudantes mineiros superaram alunos das redes públicas estaduais de todo o país e colocaram o estado no topo do ranking.

O resultado representa um avanço expressivo em relação a 2023, quando o estado ocupava a 4ª colocação, um crescimento de 25,7 pontos em relação ao ano anterior. Neste ano, Minas assumiu a liderança com 17,3 pontos de vantagem sobre o Espírito Santo, segundo colocado.

O governador de Minas, Gerais, Romeu Zema, celebrou o resultado. "Fico muito orgulhoso do desempenho dos nossos estudantes, que estão mostrando que Minas tem talento, compromisso com a educação e muito a ensinar para o Brasil".

O secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, também comemorou a liderança. "Esse resultado é fruto do trabalho conjunto das nossas escolas. Parabéns a cada estudante, a cada professor e a toda a rede que vem trabalhando muito para fazer da educação mineira uma referência nacional novamente".

Um dos estudantes que contribuiu para o bom resultado alcançado pelo estado é Pedro Vitor Carvalho, de 18 anos, ex-aluno da Escola Estadual São Sebastião, em Cruzília, no Sul de Minas. Ele concluiu o ensino médio em 2024 e alcançou 980 pontos na redação, garantindo uma vaga no curso de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em Macaé.

"Na minha jornada, pude acompanhar as iniciativas que Minas Gerais implementou para preparar melhor os alunos para o Enem. Foram redações, simulados, aulas ao vivo com excelentes professores, tudo disponível na plataforma Enem MG", conta Pedro, ex-estudante da rede estadual.