TCE-MG julga irregular atraso de salários da educação em MG na pandemia

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) julgou irregular o atraso e o parcelamento dos salários dos profissionais da Educação Básica da rede estadual ocorrido em 2020, no auge da pandemia da Covid-19. A decisão foi tomada na sessão do Tribunal Pleno realizada nessa quarta-feira (9/7), durante a análise da Representação nº 1.092.377.

O órgão apontou também que o governo estadual cometeu irregularidades ao gerir os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) dentro do caixa único do Estado, contrariando a legislação vigente.

Em seu voto, o relator do processo, conselheiro em exercício Licurgo Mourão, destacou que o argumento do governo de priorizar o pagamento dos servidores das áreas de Saúde e Segurança Pública não justifica o atraso nos salários dos profissionais da Educação. Ele ressaltou que o Fundeb é uma fonte específica para pagamento dos professores, diferente das demais categorias, o que exigiria uma gestão distinta desses recursos.

Apesar de julgar a conduta irregular, o relator decidiu não aplicar multas aos gestores devido às circunstâncias excepcionais causadas pela pandemia e pela posterior regularização dos pagamentos. Ele também determinou que o governo estadual adeque a gestão do Fundeb à nova legislação federal (Lei nº 14.133/2020) em até 180 dias, mantendo os recursos em contas bancárias específicas vinculadas ao fundo.

Licurgo Mourão explicou que a legislação exige que os recursos do Fundeb sejam mantidos e movimentados exclusivamente em contas específicas para garantir sua correta destinação e facilitar a fiscalização. Além disso, a gestão desses recursos deve ser feita pela Secretaria de Educação, e não pela Secretaria da Fazenda.

A Advocacia-Geral do Estado informou que irá se manifestar nos autos do processo. A reportagem aguarda posicionamento do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2020, cerca de 400 mil servidores da Educação estadual enfrentaram grande insegurança financeira devido ao atraso e parcelamento dos salários, num momento crítico de isolamento social e medo da Covid-19. A situação gerou indignação e protestos nas redes sociais, especialmente porque outras categorias, como Saúde e Segurança, receberam seus vencimentos integralmente em determinado mês, enquanto os profissionais da Educação ficaram sem uma previsão clara para o pagamento.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos