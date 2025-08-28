Tudo o que você precisa saber sobre o vestibular seriado da UFMG

Este ano, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estreia o vestibular seriado, um novo modelo de seleção que divide o processo em três etapas, aplicadas ao longo de cada ano do ensino médio. A novidade surge para somar ao Enem e aos vestibulares tradicionais, ampliando as formas de ingresso na universidade. Para ajudar os candidatos a entenderem melhor como funciona o processo — desde a inscrição até a escolha do curso — o Estado de Minas reuniu as principais perguntas e respostas sobre o exame, em um guia pensado para orientar estudantes e famílias na preparação.

O que é o seriado e qual a diferença do Enem?

É uma modalidade de ingresso que distribui a avaliação ao longo dos três anos do ensino médio. O objetivo é oferecer um caminho menos concentrado e que valorize o conhecimento construído gradualmente pelo estudante, diminuindo a pressão de uma prova única e decisiva ao final da jornada escolar.

Segundo o diretor do pré-vestibular do Bernoulli, Washington Costa, o Enem é uma prova única no final do ensino médio que concentra a cobrança de conteúdos em dois dias de avaliação. “Já o seriado é um processo avaliativo mais longo, de três etapas ao longo de três anos. Cada ano conta com uma prova referente ao conteúdo daquela etapa”, esclarece.

Quem pode participar?

Podem realizar as provas todos os alunos regularmente matriculados em qualquer série do Ensino Médio, além dos estudantes já formados ou que estejam cursando a EJA.

“As pessoas acreditam muitas vezes que somente o aluno que está matriculado no Ensino Médio pode fazer a prova. Mas também podem os alunos da segunda, terceira série ou aqueles já formados”, diz Costa. Isso significa que, mesmo que a primeira etapa cobre conteúdo do 1º ano, os demais também estão aptos a participar. Não há limite de inscrições e é possível participar simultaneamente do seriado e do Sisu, mas no momento da matrícula, o registro deve ser feito referente à aprovação em apenas um dos dois processos seletivos.

O estudante que optar por não participar do processo seriado ainda poderá tentar o ingresso na UFMG por meio do Sisu, que continuará sendo a principal porta de entrada da universidade.

Como funciona?

O processo é estruturado em três avaliações anuais e consecutivas, com início ainda em 2025. Ao final de cada série do ensino médio, o candidato inscrito realiza uma prova com conteúdo correspondente àquele período letivo. Dessa forma, quem está no 1º ano faz a prova referente aos temas estudados nesse ano, e assim por diante no 2º e 3º anos. Vale lembrar que estudantes de séries avançadas ou já formados também podem fazer, mesmo sendo um conteúdo já estudado.

O diretor lembra que é obrigatória a realização das três provas para obter a nota final e concorrer a uma vaga, caso contrário, o aluno é desclassificado. A escolha do curso também só é feita ao final do último ciclo.

O conteúdo é o mesmo do Enem?

A cada ano o conteúdo cobrado é referente àquela série, tendo como foco a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, a matéria estudada em cada ano do Ensino Médio. A diferença é que o Enem concentra todo esse conteúdo em apenas dois dias de prova em etapa única. “O aluno que dar preferência para o seriado, terá uma menor gama de conteúdo para ser estudado. Mas, o que está contido no Enem também será cobrado no seriado”, comenta Washington.

A primeira prova para os alunos do 1º ano está programada para o final do ano letivo de 2025, dando início ao ciclo que se completa em 2026. As provas da primeira e segunda etapa possuem 45 questões objetivas de múltipla escolha, mais uma questão dissertativa. “Já na aplicação do terceiro ano do seriado está previsto um primeiro dia de prova com 35 questões objetivas, mais uma redação, e no segundo dia de prova, serão oito questões interdisciplinares direcionadas ao conteúdo específico do candidato, ou seja, com base na área de interesse do candidato”, descreve ele.

O edital detalha os componentes curriculares de cada etapa, permitindo que os estudantes se preparem de maneira focada e direcionada para o que realmente será cobrado a cada ano.

Cálculo de notas e vagas

A nota final do candidato será calculada a partir da pontuação acumulada nas três etapas. Cada prova anual terá um peso específico na composição do resultado, com a avaliação do 3º ano tendo maior relevância. Essa ponderação visa valorizar a maturidade e o conhecimento consolidado do estudante na fase final do ensino médio.

Conforme a UFMG, na prova da etapa 1 e 2, cada questão objetiva valerá 1 (um) ponto e a questão discursiva valerá 4 (quatro) pontos, totalizando 49 (quarenta e nove) pontos. Em seguida, esses pontos serão convertidos em uma escala de 0 (zero) a 100,00 (cem) pontos.

Por fim, a nota final do ciclo 2025-2027 será calculada pela soma ponderada das notas das três etapas. O peso da 1ª etapa será de 0,2; o da 2ª etapa será de 0,25; o do primeiro dia de provas da 3ª etapa será de 0,25 e o do segundo dia de provas da 3ª etapa será de 0,3. Cada uma dessas quatro parcelas será avaliada em uma escala de 0 (zero) a 100,00 (cem) pontos.

A forma de ingresso vai ofertar 30% das vagas iniciais de 94 cursos de graduação da Universidade. Metade delas são destinadas a estudantes das escolas públicas, nos termos da Lei de Cotas, como ocorre no Sisu e em outros processos seletivos.

Desafios e benefícios

Para o diretor do pré-vestibular, a modalidade exige uma consistência. “É preciso determinada regularidade nos estudos desde o primeiro ano. Faz com que o aluno se preocupe com o acesso à universidade desde a primeira série do ensino médio. Um dos objetivos, inclusive, é aproximar o aluno da universidade e aumentar o engajamento”, destaca ele.

Outro desafio, segundo Washington, é a adaptação ao novo modelo, uma vez que a cobrança tende a ser diferente do vestibular tradicional. “A cobrança da prova do Enem é baseada mais em habilidades e competências. Já a prova do seriado será baseada também em conteúdos distintos, interpretações, contextualizações e questões interdisciplinares. O planejamento da escola e também dos preparatórios, terão que ser específicos para essa prova. Então, é necessário que tanto o colégio quanto os pré-vestibulares se ajustem a essa nova forma de cobrança”, alega.

Na foto, Washington Costa, diretor do Colégio e Pré-vestibular Bernoulli Divulgação/Bernoulli

Por outro lado, o processo seletivo oferece menos sobrecarga ao aluno. “Um aluno de terceiro ano precisaria estudar o conteúdo de todo ensino médio em um ano letivo. Agora ele tem a possibilidade de distribuir melhor a sua preparação. É um acompanhamento contínuo, o aluno pode crescer ano a ano”, menciona Costa.

Ele ainda projeta que a concorrência do seriado pode ser menos especializada. “No Enem, temos estudantes já formados e com 2 ou 3 anos de cursinho preparatório, mas eles dificilmente vão querer participar desse modelo, pois não vai fazer uma projeção para mais de 3 anos”, aponta.

Primeiras impressões

A estudante do Ensino Médio, Laíz Ortolan, de 15 anos, vê a proposta com bons olhos, especialmente por aliviar a pressão concentrada no Enem. “É a minha primeira vez prestando vestibular e achei bem melhor do que a forma que estamos acostumados. Será mais fácil tirar uma média mais alta. Para mim facilita bastante pois é menos matéria cobrada por vez, e são conteúdos que estou estudando atualmente”, relatou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa também será a primeira experiência de Davi Emanuel Rodrigues, 15. Ele considera o seriado uma novidade interessante para ingressar na graduação. “Achei uma ótima proposta. Os conteúdos são muito interessantes. Com estudo e dedicação é uma grande oportunidade. Também acho que facilita muito, porque pode dar mais chance para as pessoas que não conseguirem entrar na UFMG com o Enem”, acredita o aluno.

Passo a passo para inscrição

De 18 de agosto a 19 de setembro, os interessados podem se inscrever online no site da Copeve ou Seriado UFMG. Lá é preciso fazer um cadastro, preenchendo dados pessoais, endereço e contato. Depois disso é preciso pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 150,00, até 22 de setembro. Alunos com registro no CadÚnico puderam solicitar a isenção do pagamento até 27 de agosto.

Depois disso, no portal da Copeve, a inscrição fica confirmada em até 3 dias úteis após o pagamento do boleto (ou do deferimento da isenção). Se a confirmação não aparecer, escreva para atendimento@copeve.ufmg.br.





PARA NÃO ESQUECER

Duração do ciclo:

3 anos (2025, 2026 e 2027).

Matrículas no primeiro e segundo semestre de 2028

Inscrições Etapa 1:

18 de agosto a 19 de setembro de 2025, pelo site da Copeve e Seriado UFMG

Taxa de inscrição: R$ 150

Pagamento

até 22 de setembro

Resultado da isenção: 5 de setembro

Em caso de isenção negada, é possível regularizar a inscrição em até 15 dias

Prova 1ª etapa

14 de dezembro de 2025

Pessoas com deficiência podem solicitar condições especiais para a prova até 24 de setembro. (É preciso o envio de relatório médico para comprovar a necessidade).

Divulgação do resultado

Previsto para 2 de fevereiro de 2026.

Locais de prova:

Belo Horizonte, Montes Claros, Betim, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves e Santa Luzia. Há previsão de expansão nos anos seguintes.

Panorama nacional de processos seletivos de avaliação seriada

Em funcionamento:

Norte

Universidade Federal de Roraima (UFRR)

Universidade Federal do Amazonas (Ufam)

Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Nordeste

Universidade de Pernambuco (UPE)

Centro-Oeste

Universidade de Brasília (UnB) - desde 1996

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Sudeste

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Universidade Federal de Lavras (Ufla)

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) - desde 2005

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) - desde 1998, interrompendo durante pandemia

Estaduais paulistas: Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Sul

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - retorno em 2024, mas implantou um seriado em 1995

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro)

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos