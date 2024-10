crédito: SEE MG / Divulgação

O Trilhas do Futuro, programa de qualificação para jovens mineiros, ampliou a oferta de oportunidades para os cursos profissionalizantes. Devido à alta procura, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), vai oferecer 50 mil vagas.

As inscrições para a quinta edição do Trilhas de Futuro superaram as expectativas, registrando mais de 346 mil candidaturas e estabelecendo um novo recorde. Inicialmente, o projeto previa 40 mil vagas, mas, diante da alta demanda, foram disponibilizadas 10 mil vagas extras.

Para esta edição foram credenciadas 230 instituições de ensino em 157 municípios mineiros, com intuito de preparar os jovens para o mercado de trabalho e desenvolver suas habilidades profissionais. Além disso, as opções de cursos técnicos somam 102 modalidades.

Entre os novos cursos credenciados, estão Agente Comunitário de Saúde, Brinquedoteca, Calçados, Cervejaria, Conservação e Restauro, Celulose e Papel, Fundição, Massoterapia e Panificação.

Como participar?

Os candidatos que se inscreveram na quinta edição poderão conferir o resultado da alocação no site. A previsão é que a lista esteja disponível a partir da próxima sexta-feira (11/10). Já as matrículas deverão ser realizadas presencialmente nas instituições de ensino entre 15 e 29/10. As aulas tem início previsto para 3 de fevereiro de 2025.

Após a alocação do estudante no curso desejado, será enviado um comprovante pelo e-mail informado no ato da inscrição, contendo a documentação a ser apresentada e demais orientações para efetivar a matrícula.

Ainda há oportunidade para vagas remanescentes. O período para inscrição está previsto entre os dias 12 e 22 de novembro. Esses lugares são limitados e serão preenchidos por ordem de inscrição no site. Nesta etapa, as vagas são acessíveis a qualquer candidato, sem necessidade de definição de prioridade. O catálogo de cursos para os remanescentes ficará disponível para consulta no site do Trilhas.