SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Correios anunciaram nesta quinta-feira (3) que as provas do novo concurso com 3.468 vagas serão realizadas no dia 15 de dezembro.

Os editais com as regras da seleção estão em fase final de revisão e devem ser publicados pela banca organizadora, que é o IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Captação), na próxima quarta-feira (9).





Ainda não há data para a abertura das inscrições, mas elas deverão ser feitas no seguinte link: https://www.ibfc.org.br/menus/home.html.





Do total de vagas, 3.099 são destinada para o cargo de agente de Correios, que exige ensino médio, e 369 para o de analista de Correios, de nível superior. Os salários oferecidos são de R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48, respectivamente. Há ainda cadastro de reserva com 5.344 postos.





Segundo a estatal, as provas estão previstas para serem aplicadas em todas as regiões do país, incluindo todas as capitais, abrangendo um total de 306 localidades.





O concurso deverá destinar 30% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, segundo o presidente do órgão, Fabiano Silva dos Santos.





"A equidade de raça está entre as prioridades da nossa gestão, em alinhamento às diretrizes do governo do presidente Lula. Com a reserva de vagas para grupos historicamente minorizados, estamos criando oportunidades para que iniciem uma carreira sólida nos Correios, uma das empresas mais admiradas do Brasil, e contribuímos para o avanço da justiça social em nosso país", disse.





A realização do novo concurso foi um dos compromissos firmados com a categoria para encerrar a greve realizada em agosto, com duração de 16 dias.





COMO SERÃO DISTRIBUÍDAS AS VAGAS?





Haverá vagas em todas as regiões do país, conforme o nível de escolaridade. Veja abaixo como será a divisão.





VAGAS PARA ENSINO MÉDIO





Região - Vagas





Centro-oeste - 446





Nordeste - 669





Norte - 240





Sudeste - 1.048





Sul - 696





Total - 3.099





VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR





Região - Vagas





Centro-oeste - 41





Nordeste - 62





Norte - 177





Sudeste - 61





Sul - 28





Total - 369





Os candidatos vão fazer provas objetivas, de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório. O cargo de analista terá ainda uma prova discursiva, com redação de texto dissertativo. A redação será de 30 linhas.





CONCURSO EM ANDAMENTO





As provas do concurso público dos Correios para vagas na área de medicina e segurança do trabalho serão aplicadas no dia 13 de outubro, pelo Iades (Instituto Americano de Desenvolvimento). A divulgação do resultado final está prevista para o dia 20 de novembro.





A primeira fase será constituída de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda fase é de comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.