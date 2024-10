A empresa Magalu está com 650 vagas temporárias abertas para reforçar a atuação na Black Friday, no Natal e na Liquidação Fantástica, queima de estoque do começo do ano, em Minas Gerais. Ao todo, são 3.600 vagas no país.

Das 650 vagas, todas na área de logística da companhia, 160 são em Contagem, na Região Metropolitana da capital mineira, e as demais contemplam os municípios de Betim, também na Grande BH, Extrema, no Sul de Minas, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O candidato deve ter o ensino médio completo, ser maior de 18 anos e ter disponibilidade para trabalhar em um dos três turnos (manhã, tarde ou noite). O início é imediato. Os interessados podem checar as oportunidades disponíveis e se candidatar pelo site: https://carreiras.magazineluiza.com.br/times/Log%C3%ADstica.

As 3.600 vagas pelo Brasil estão espalhadas por 34 cidades. No estado de São Paulo, há oportunidades em Bauru, Campinas, Franca, Guarulhos, Ibitinga, Jundiaí, Louveira, Osasco, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e na capital. No Paraná, há vagas em Araucária, Curitiba e Londrina.

Há oportunidades também para Candeias e Salvador, na Bahia; Fortaleza e Maracanaú, no Ceará; Itajaí e Palhoça, em Santa Catarina. Vagas também podem ser encontradas em Viana, no Espírito Santo; Hidrolândia, em Goiás; Cuiabá, no Mato Grosso do Sul; Benevides, no Pará; Alhandra, na Paraíba; Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco; Teresina, no Piauí; na capital do Rio de Janeiro; e em Gravataí, no Rio Grande do Sul.