Os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais oferecem, nesta segunda-feira (7/10), 18.404 postos de trabalho para ampla concorrência e 253 vagas específicas para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades podem ser acessadas por meio do Painel de Informações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG).

Existem vagas disponíveis para diversas localidades mineiras, como Uberlândia, no Triângulo Mineiro; Pedro Leopoldo, na Região Central; Belo Horizonte, na Região Central; Itabirito, na Região Central; Araxá, no Triângulo Mineiro; entre outras. A unidade do Sine em Uberlândia é a que possui mais vagas, com ao menos 4.759 oportunidades, seguida do Sine Pedro Leopoldo, com 1.257 vagas, e do Sine BH Central de Vagas, com 1.221.





A ocupação com mais vagas nesta segunda-feira (7/10) é a de alimentador de linha de produção, com 1.996 oportunidades. Em seguida, a função de servente de obras também apresenta um número significativo de vagas, totalizando 1.118. Já o cargo de operador de telemarketing conta com 919 ofertas.





Em um recorte de vagas apenas pelas ofertas da capital mineira, a função de atendente de lojas é a que possui mais oportunidades, com 280 ofertas apenas na cidade.

Como se candidatar





Todas as vagas de emprego estão disponíveis no Portal Emprega Brasil. Os interessados também podem se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, disponível para aparelhos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS. Já quem prefere o atendimento presencial para intermediação deverá realizar o agendamento pela internet no portal.